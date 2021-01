Bild: imago images/Jürgen Ritter

Medienbericht - Britische Corona-Mutation erreicht offenbar die Charité

21.01.21 | 13:19 Uhr

Die hochansteckende Corona-Mutation B117 ist in Berlin offenbar weiter auf dem Vormarsch. Laut eines Zeitungsberichts wurde die Variante nun erstmals auch am Berliner Universitätsklinikum nachgewiesen. Erst am Dienstag hatte es mehrere Fälle gegeben.



Die berüchtigte Corona-Variante B117 ist offenbar erstmals in einer Probe an der Berliner Charité nachgewiesen worden. Das berichtet der "Tagesspiegel" am Donnerstag. Demnach werde aktuell geprüft, ob die Probe einem Patienten oder einem Mitarbeiter entnommen wurde. Wie die Zeitung weiter schreibt, wolle die Charité-Leitung zeitnah weitere Informationen dazu geben. Eine offizielle Bestätigung durch die Charité stand zunächst aus. Die Virus-Mutation, die zuerst in Großbritannien nachgewiesen wurde, gilt als deutlich ansteckender als die bisherige Variante des Coronavirus.

Fälle häufen sich in Berlin

Am Mittwoch waren bereits mehrere Fälle der britischen Virus-Variante am Humboldt-Klinikum in Reinickendorf nachgewiesen worden. Nach Angaben des Klinikums vom Donnerstag liegt die Zahl allein dort auf einer internistischen Station inzwischen bei neun. In dem landeseigenen Vivantes-Konzern waren am Mittwoch sechs Fälle bekannt geworden, vier davon bei Patienten und zwei bei Mitarbeitern. Die Fälle seien mit Reisen der Betroffenen nicht zu erklären. Die Gesamtzahl der Varianten-Nachweise in Berlin war lauf dpa nicht zu erfahren. Ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung sagte, sobald die vorgeschrieben Meldewege belastbare Zahlen ermöglichten, werde man diese kommunizieren.

Bereits vor einer Woche hatte die Charité Berlin angekündigt, positive Corona-Tests künftig zusätzlich auf die B117-Variante prüfen zu wollen. An dem Projekt sind auch die Vivantes GmbH sowie die Firma "Labor Berlin" beteiligt. Ziel sei es, einen Überblick über das Vorkommen von Corona-Mutationen zu erhalten. Durch die Sequenzierung der Virusgenome sollen auch andere Veränderungen des Coronavirus frühzeitig entdeckt werden können. Am 8. Januar war bekannt geworden, dass ein zu Weihnachten aus Großbritannien nach Berlin eingereister junger Mann mit der Corona-Mutation B117 infiziert war. Er hatte auch seine Angehörigen angesteckt, es waren die ersten Fälle in Berlin.

