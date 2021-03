Bild: dpa/Clara Margais

Nachfrage bleibt gedämpft - Nur etwa jede dritte Astrazeneca-Dose wird in Berlin verimpft

01.03.21 | 17:24 Uhr

Aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts belegen: Astrazeneca-Impfungen laufen in Berlin immer noch schleppend. Das Vakzin wird derzeit nur im Impfzentrum Tegel eingesetzt. Dort ist die Auslastung überschaubar. Doch das könnte sich bald ändern.



Die Nachfrage nach dem Astrazeneca-Impfstoff ist in Berlin nach wie vor gering. Von den bislang 64.800 Impfstoffdosen, die vorrätig sind, wurde bis zum 1. März nur etwa jede Dritte geimpft. Das geht aus Daten des RKI-Impfmonitorings [rki.de] hervor, die die rbb-Abendschau ausgewertet hat. Demnach wurden in Berlin bislang 23.869 Astrazeneca-Impfstoffdosen eingesetzt, das sind 36,8 Prozent der vorrätigen Gesamtmenge.



Berlin habe aber einen Anteil von 5,0 Prozent an den deutschlandweit genutzten Astrazeneca-Dosen, betonte der Sprecher der Gesundheitsverwaltung. "Obwohl der Bevölkerungsanteil nur 4,4 Prozent beträgt."



Kalayci: 72 Prozent "quasi schon weg"

Allerdings seien 72 Prozent des Astrazeneca-Impfstoffs in Berlin "quasi schon weg", betonte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Knapp 47.000 Dosen des gelieferten Impfstoffs seien entweder schon verimpft worden oder terminiert, erklärte sie. Das Land Berlin hält laut Kalayci nicht mehr die Hälfte der AstraZeneca-Dosen für den Zweittermin zurück, sondern nur noch eine Wochenration.



Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers wird derzeit ausschließlich im Terminal C des ehemaligen Berliner Flughafens Tegel verimpft. Dort war zuletzt die Auslastung überschaubar. Impfstart im Nordwesten Berlins war am 10. Februar mit anfangs rund 200 Impfungen pro Tag. Am Montag darauf waren es 405, am Dienstag darauf 425. Das Impfzentrum hat im Vollbetrieb eine Kapazität von bis zu 3.800 Impfungen.

Polizeikräfte sowie pädagogisches Personal in den Startlöchern

Der Impfstoff von Astrazeneca wird anders als die Präparate der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna bislang nur Menschen unter 65 Jahren gespritzt. Für das Impfzentrum in Tegel können deshalb ältere Berlinerinnen und Berliner keine Termine vereinbaren. Dort sind bisher medizinisches Personal und Pflegepersonal geimpft worden.



Demnächst dürften die Helferinnen und Helfer in Tegel allerdings deutlich mehr zu tun bekommen: Derzeit erhalten 12.000 Polizisten Impftermine für das Impfzentrum. Die Impfungen sind freiwillig. Nach Angaben eines Sprechers ist unter den Polizisten die Nachfrage nach einer schnellen Impfung hoch. Bei der Berliner Feuerwehr sind die Impfungen schon weit fortgeschritten: Mehr als jede dritte Einsatzkraft hat bereits eine Corona-Impfung erhalten. Seit Mitte Januar gab es dort mehr als 2.200 Erstimpfungen und rund 1.220 Zweitimpfungen, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.



Auch für Berliner Kita- und Schulbeschäftigte ist das Impfzentrum im ehemaligen Flughafen Tegel vorgesehen. Die Einladungen für Impfungen dort sollen sie nach rbb-Informationen ab Ende dieser Woche erhalten. Kita- und Förderzentrenbeschäftigte sowie Tagesmütter und -väter sollen sich als erste im Bildungsbereich impfen lassen können. Als nächste Gruppe folgten die Beschäftigten an Grundschulen.



Ab kommendem Montag (8.3.) wird Astrazeneca auch im Corona-Impfzentrun im Hangar 4 des ehemaligen Flughafens Tempelhof eingesetzt. Das Zentrum ist das letzte der insgesamt sechs in Berlin, dass dann den Betrieb aufnimmt.



Müller würde sich mit Astrazeneca impfen lassen

Unterdessen bricht Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller eine Lanze für den Corona-Impfstoff von Astrazeneca, der bei einigen Menschen in Deutschland auf Vorbehalte trifft. "Ich würde mich sofort mit Astrazeneca impfen lassen und hätte überhaupt keine Probleme damit", sagte der SPD-Politiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Da vertraue ich auf die Wissenschaft und die Medizin", so Müller. "Das Entscheidende ist doch, dass man dann nicht mehr schwer erkranken kann. Wichtig ist, dass man nicht auf der Intensivstation behandelt werden muss oder an der Erkrankung stirbt."



Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca hat eine geringere Wirksamkeit als jener von Biontech/Pfizer und Moderna, aber mit 70 bis 80 Prozent Wirksamkeit nach Expertenmeinung immer noch eine gute. Die Ständige Impfkommission in Deutschland (Stiko) hatte das Vakzin - anders als die EU-Arzneimittelbehörde EMA - vorerst nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren empfohlen, weil ausreichend Daten zur Wirkung bei Älteren fehlten. Vor diesem Hintergrund sind manche Menschen skeptisch, als Folge sind viele verfügbare Dosen noch nicht gespritzt. Mittlerweile will die Stiko ihre Empfehlung überdenken und könnte das Vakzin bald auch für Ältere empfehlen.

Sendung: Abendschau, 01.03.2021, 19:30 Uhr