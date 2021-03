In Berlin muss am Samstag wegen mehrerer Demonstrationen gegen die Corona-Politik mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.



Die größte Demonstration wird ab Mittag zwischen Friedrichstraße und dem Brandenburger Tor erwartet. Unter dem Motto "Ein Jahr Lockdown-Politik – stopp, es reicht!" wollen die Demonstranten vom Bundesgesundheitsministerium in der Friedrichstraße bis zum Pariser Platz am Brandenburger Tor ziehen. Die Polizei rechnet mit mehreren Tausend Teilnehmern.



Am Nachmittag ist außerdem ein Autokorso aus 200 Fahrzeugen vom Olympiastadion bis zur Karl-Liebknecht-Straße geplant. Auch hier wird gegen die geltenden Corona-Maßnahmen protestiert. Für die anschließende Kundgebung gegen den Lockdown am Alexanderplatz sind 1.000 Menschen angemeldet.



