Bild: dpa/Kira Hofmann

Von 102,3 auf 118,2 - Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin deutlich gestiegen

24.03.21 | 17:05 Uhr

Drei Werktage in Folge muss die Sieben-Tage-Inzidenz größer als 100 sein, damit die Notbremse greift. In Berlin liegt sie nun zum zweiten Mal hintereinander über dem Grenzwert - mit steigender Tendenz. Auch die Zahl der Neuinfektionen schnellt in die Höhe.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist erneut deutlich gestiegen. Laut Corona-Lagebericht des Senats lag sie am Mittwoch bei 118,2. Am Dienstag hatte sie noch bei 102,3 gelegen. Am Wochenende war der Wert dagegen noch kleiner als 100. Setzt sich der Trend fort, könnten schon bald Einschränkungen auf Berlin zukommen: Liegt der Inzidenzwert drei Tage in Folge über dem Grenzwert von 100, greift die von Bund und Ländern vereinbarte Notbremse.

Deutlich mehr als 1.000 Neuinfektionen

Einen deutlichen Anstieg gab es auch bei der Zahl der gemeldeten Neuinfektionen. Sie stieg von 751 am Dienstag auf 1.268 am Mittwoch. Mehr als 1.200 Neuinfizierte gab es zuletzt am 14. Januar. Die Zahl der Todesfälle lag mit 12 leicht über dem Niveau des Vortages (11). Die Berliner Corona-Ampeln bleiben derweil unverändert: Die Ampel für die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt rot, die Ampel für die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten (16,8 Prozent) steht weiter auf Gelb. Der R-Wert liegt mit 0,90 dagegen im grünen Bereich.