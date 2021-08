Carlos A. Guzmán: Das ist schwer zu analysieren, weil so viele Faktoren hineinspielen. Man kann nicht einfach vergleichen, was zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten, in verschiedenen Bevölkerungsgruppen passiert ist. Zum Beispiel sind wahrscheinlich die Menschen, die jetzt geimpft sind, deutlich älter und haben mehr Vorerkrankungen, als die, die nicht geimpft sind. Wenn man also die Infektionsrate der Geimpften mit der der Ungeimpften vergleicht, vergleicht man Äpfel mit Birnen.

rbb|24: Herr Guzmán, inzwischen sind etwa 60 Prozent der Bevölkerung in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Aber wir hören auch von Impfdurchbrüchen [ Infektionen trotz Impfung ] hier und in anderen Ländern. Sind Sie denn besorgt über diese Ereignisse?

leitet die Abteilung „Vakzinologie und angewandte Mikrobiologie“ am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig. Seit mehreren Jahrzehnten forscht er zum Thema Impfstoffe.

Ich möchte jedoch betonen, dass wir dieses Problem nicht an einem Ort oder in einem Land lösen können. Während wir sprechen, gibt es einen großen Anteil der Weltbevölkerung, der gar nicht geimpft ist. Selbst wenn man in dieser Angelegenheit nur egoistisch denkt und die ethischen Überlegungen außer Acht lässt, hilft es Deutschland, wenn Menschen in anderen Ländern geimpft werden. Denn diese Menschen können ungeimpft als Brutstätte für Varianten dienen, die leichter übertragbar sind, schwerere Krankheitsformen verursachen oder den Impfschutz aushebeln. Diese Varianten können sich dann weltweit ausbreiten und wie ein Bumerang zu uns zurückkommen.

Es wäre also schon ideal, die Fallzahlen in Deutschland möglichst niedrig zu halten. Und für die Ungeschützten sollten wir sicherstellen, dass sie entweder ihre erste und zweite Impfung erhalten oder für die, die schlecht auf die Impfung ansprechen, dass man auch eine dritte Impfung oder andere Schutzmaßnahmen in Betracht zieht, wie Maske, Abstand und Schnelltests.

Aber es gibt auch da eine Einschränkung. Wenn wir zum Beispiel immer noch Risikopatienten haben, die nicht geimpft sind oder Menschen, die auf die Impfstoffe nicht so gut ansprechen - wie zum Beispiel Empfänger von Spenderorganen, die immunsupprimiert sind -, müssen wir natürlich vorsichtig sein. Wenn wir diese Menschen mit einer infizierten Person in Kontakt kommen lassen, die selbst nur eine milde oder asymptomatische Infektion hat, können sich die Risikopatienten infizieren und einen schweren Verlauf durchleben.

Meiner Meinung nach sollte das Hauptziel darin bestehen, schwere Verläufe zu reduzieren. Also Verläufe, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder sogar zum Tod des Patienten führen. Nicht so wichtig ist dagegen, ob sich Menschen im Winter eine leichte Erkältung durch Corona einfangen.

Es ist normal, dass die Menge der im Körper zirkulierenden Antikörper nach einer Infektion oder Impfung nach und nach abnehmen. Wenn unser Immunsystem mit einem "gefährlichen" Erreger, also zum Beispiel einem krankmachenden Virus oder einem Impf-Antigen in Kontakt kommt, wird eine Immunantwort ausgelöst. Nach einer gewissen Zeit wird ein Plateau erreicht, was die Menge an Antikörpern angeht und dann beginnen die Antikörper langsam abzunehmen. Das liegt daran, dass unser Immunsystem klug ist. Einerseits möchte man nicht weiterhin Antikörper gegen "alles" produzieren, was ein Risiko darstellt und dem man irgendwann im Leben mal begegnet ist. Das kann zu Schäden führen, und deshalb gibt es Mechanismen, die die Immunreaktion gezielt allmählich herunterfahren.

Es gibt noch eine weitere Neuigkeit, über die ich mit Ihnen reden möchte: Die Antikörper-Titer, also die Menge an Antikörpern im Blut, nehmen vor allem bei älteren Menschen rapide ab, wie erste Studien nahelegen [cdc.gov] . Vor dem Interview sagten Sie, dass Sie nichts anderes erwartet hätten und dass Sie das nicht als großes Problem ansehen. Erklären Sie das bitte.

Genau dafür sind ja die Zweitimpfungen gedacht, oder?

Genau, im Falle einer Mehrfachimpfung aktiviert die zweite Dosis diesen Mechanismus, wodurch die Reaktion verstärkt und verfeinert wird und ein größerer Pool von Gedächtniszellen entsteht. Wir wissen jetzt, dass sowohl die Infektion als auch die Impfung die Produktion von Gedächtniszellen anregen können und dass diese Gedächtniszellen so lange bestehen bleiben, wie man es bisher untersuchen konnte.

Nur weil also die Zahl der Antikörper niedrig ist, würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen, es sei denn, wir beobachten ein inakzeptables Ausmaß an Durchbruchsinfektionen, insbesondere an mittelschweren bis schweren Verläufen. In diesem Fall wäre es tatsächlich wichtig herauszufinden, in welcher Bevölkerungsgruppe und wie lange nach der Impfung das geschieht, um eine gezielte dritte Impfung in Betracht zu ziehen.

Und in der Tat versuchen wir immer noch herauszufinden, was eigentlich ein guter Indikator für den Immunschutz ist. Daher wäre ich momentan sehr vorsichtig mit der Aussage, dass wir generell allen Geimpften nochmal eine Auffrischungsimpfung geben müssen. Wir könnten da womöglich eine große Menge an Impfstoff an Menschen verschwenden, die ihn gar nicht mehr brauchen. Und das in einer Zeit, in der Corona-Impfstoffe weltweit gesehen immer noch knapp sind.

Sie würden also dem WHO-Direktor für Notfälle, Mike Ryan, zustimmen, der sagte [independent.ie], Auffrischungsimpfungen seien so, als würden wir Rettungswesten an Menschen verteilen, die bereits Rettungswesten haben, während wir andere Menschen ohne eine einzige Rettungsweste ertrinken lassen?

Wie ich bereits sagte: Eine Drittimpfung mag für sehr genau definierte Gruppen durchaus sinnvoll sein, wie zum Beispiel für Hochrisikogruppen, die auf die Erst- und Zweitimpfung schlecht reagiert haben. Aber eine allgemeine Strategie der wahllosen Auffrischungsimpfungen halte ich für keine gute Lösung.