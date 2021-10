Mit dem 11. Oktober soll das Angebot der kostenlosen Corona-Tests eingestellt werden. Doch was denkt die Forschung über diesen Schritt hier und in anderen Ländern? Ein vorsichtiger Überblick. Von Haluka Maier-Borst

Nach allem, was man weiß, führen die Impfungen nämlich dazu, dass in der Regel selbst bei Durchbruchsinfektionen der Verlauf deutlich milder ist. Das heißt aber meist aber auch, dass die Betroffenen weniger Virus im Rachenraum haben [bmj.com] und wahrscheinlich eher ein Schnelltest sie fälschlich als negativ deklariert. Fraglich ist, ob sie durch diese geringere virale Last, so der Fachbegriff, auch weniger ansteckend sind. So oder so, bei Geimpften sind wahrscheinlich die Schnelltests ungenauer.

Für Geimpfte und auch Ungeimpfte kommt aber auch mit der Delta-Variante noch ein weiterer Faktor hinzu, der das Aufspüren von Infektionen mit Schnelltests schwieriger macht. Die inzwischen dominierende Variante ist wohl fast doppelt so ansteckend [nature.com] wie die ursprüngliche Variante des Virus, der Wildtyp.