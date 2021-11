Die Corona-Lage in der Region bleibt weiterhin angespannt. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag mitteilte, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg auf 405,6 an - am Vortag lag sie noch bei 376,1.

Auch in Berlin stieg die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche an. Dem RKI nach liegt sie aktuell bei 315,8 - vor einer Woche noch bei rund 220.