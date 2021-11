In einer Sondersitzung des Landtags sagte die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstag, das Land habe nach Sachsen und Bayern die dritthöchste Infektionsdynamik und verzeichne jeden Tag neue Höchstzahlen. Im Landesdurchschnitt seien fast 16 Prozent der verfügbaren Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt. Sie warnte davor, dass sich die Corona-Lage im Land dramatisch verschlechtert.

In den vergangenen sieben Tagen steckten sich in Brandenburg 663,6 von 100.000 Menschen mit dem Virus an, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mitteilte. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der Mark noch bei 507,1. Der bundesweite Durchschnitt liegt aktuell bei 438. Besonders der Süden des Landes ist stark betroffen. Im Landkreis Elbe-Elster liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.573,9. Auch in Oberspreewald-Lausitz und Dahme-Spreewald werden Werte über 1.000 erreicht.

Die Corona-Pandemie breitet sich in Berlin und Brandenburg trotz verhängter Beschränkungen immer schneller aus. Besonders in Brandenburg liegen die Zahlen weiter deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt.

Die Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg: Wie viele Neuinfizierte gibt es? Wie hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz? Und wie viele Menschen sind geimpft? Alle wichtigen Erkenntnisse in ständig aktualisierten Grafiken. Von Haluka Maier-Borst, Jenny Gebske, Arne Schlüter und Sophia Mersmann

19 weitere Menschen starben in der Hauptstadt binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Seit Ausbruch der Pandemie sind es nun 3.814. In Brandenburg lag die Zahl der Covid-19-Toten am Donnerstag bei 4.058.

In Berlin wies die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag einen Wert von 357 aus - vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 346. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in den Berliner Bezirken gibt es aktuell in Reinickendorf (462), die niedrigste in Marzahn-Hellersdorf (199).

Auch die Fallzahlen bei den täglichen Ansteckungen sind in Berlin und in Brandenburg weiterhin hoch. In der Hauptstadt meldeten die Gesundheitsämter am Freitag 2.843 Neuinfektionen an einem Tag, wie das Robert Koch-Institut am Freitag mitteilte. Das waren gut 500 mehr als am Freitag vergangener Woche.

Binnen eines Tages infizierten sich in Brandenburg 3.302 weitere Menschen, 19 starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Am Donnerstag wurden in Brandenburg 3.813 Neuinfektionen gemeldet.