Domenick Paul Berlin Dienstag, 23.11.2021 | 21:03 Uhr

Die Angst, die Menschen vor der Impfung und damit um ihre Gesundheit haben, wird nicht verschwinden, wenn sie dazu gezwungen werden, sich impfen zu lassen. All diese Menschen, die als "Impfgegner" bezeichnet werden, haben unterschiedlichste Gründe und sind keine egoistischen Verschwörungstheoretiker. Die gibt es auch, aber es sind eben nicht alle. Ich habe Corona gehábt, wusste es aber nicht, da meine zwei Schnelltets negativ waren und ich daher keine PCR-Test gemacht habe. ich war noch nie so krank in meinem Leben und erst als meine Lungenbeschwerden nicht weggingen, habe ich einen Antikörpertest gemacht. Ich bin also medizinisch, aber nicht rechtlich gesehen genesen. So bringt mir meine Immunität nichts außer einem guten Gewissen (was schon viel wert ist) und da mein Vertrauen in die Impfung aufgrund meiner eigenen Hintergrundgeschichte getrübt ist, habe ich mich gegen eine Impfung entschieden und ich wünsche mir, dass ich nicht dazu gezwungen werde. Danke