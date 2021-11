Es sei ein großer Vorteil, dass Berlin die beiden großen Impfzentren an der Messe und in Tegel nicht geschlossen habe. "Wir haben deshalb bei den Auffrischungsimpfungen gerade bei den über 60-Jährigen doppelt so schnell agieren können bisher wie der Durchschnitt der Bundesländer", sagte Matz. "Aber jetzt steigt die Nachfrage so explosionsartig an, was ja gut ist, dass wir mit der Erhöhung des Angebots nur bedingt nachkommen." Die Zahl der Impfstellen solle deshalb in naher Zukunft erhöht werden. "Wir machen sehr, sehr viel."

Die Nachfrage nach Corona-Auffrischungsimpfungen steigt in Berlin drastisch an. Wie der Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz (SPD) am Mittwoch im rbb-Inforadio sagte, werden zur Zeit etwa 18.000 Auffrischungsimpfungen pro Tag erledigt - sechsmal so viele wie Ende Oktober. Die Nachfrage sei allerdings noch deutlich höher als das Angebot. "Das ist organisatorisch eine Herausforderung", sagte Matz dem rbb. Die Impfungen seien extrem wichtig für den weiteren Verlauf des Winters. "Und deswegen tun wir alles, um die Impfzahlen nach oben zu bringen"

Die Ständige Impfkommission, kurz Stiko, empfiehlt eine Auffrischungsimpfung für alle Menschen ab 18 Jahren, in Berlin ist diese sogenannte Booster-Impfung fünf Monate nach der Zweitimpfung möglich, in Brandenburg sechs Monate. Für die Auffrischungsimpfung kommen nur noch die Vakzine von Biontech und Moderna in Frage. Diese mRNA-Impfstoffe sind nach aktueller Studienlage am wirksamsten und sichersten.

Matz sagte im Inforadio, man habe jetzt 50 Bundeswehrsoldaten zusätzlich in der Messe. Außedem habe man diese Woche am Montag im Lindencenter in Lichtenberg eine zusätzliche Kapazität eröffnet und werde ab Freitag im Ringcenter 1.000 Impfungen pro Tag anbieten können. Darüber hinaus würden drei weitere Impfstellen eingerichtet, wo jeweils zwischen 600 und 1.000 weitere Impfungen am Tag angeboten würden.

In Berlin gibt es derzeit zwei Impfzentren, fünf feste Impfstationen in Einkaufscentern [berlin-hilft.com] sowie vier Impfbusse, die in der Stadt unterwegs sind. Theoretisch kann man überall ohne Termin hingehen [service-berlin.de]. Dann muss man aber unter Umständen auch mit Schlangen rechnen. Eine Terminvereinbarung ist nur bei den beiden Impfzentren in Tegel und am Funkturm möglich. Einen guten Überblick gibt es im Netz unter wirhelfenberlin.de. Ein drittes Impfzentrum in Karlshorst soll am 3. Dezember eröffnen.

Auch Hausarztpraxen und Betriebsärzte beteiligen sich am Boostern. Einen Termin bekommt man direkt bei der Praxis oder über Termin-Buchungsportale.

In Brandenburg wurden am 30. September die letzten Impfzentren geschlossen. Inzwischen hat die Landesregierung aber angekündigt, mehrere Impfzentren wiederzueröffnen und die Angebote auch außerhalb der Arztpraxen auszuweiten. Gesundheitsministerium und Kassenärztliche Bundesvereinigung empfehlen zuerst eine Anfrage beim Hausarzt. mRNA-Impfungen gegen Covid-19 können außerdem parallel mit der aktuellen Grippeschutzimpfung erhalten werden. Auch in Berlin werden die meisten Impfungen gegen Covid-19 mittlerweile in den Hausarztpraxen durchgeführt.