Was die Corona-Variante Omikron so besonders macht

Do 16.12.21 | 15:58 Uhr

Zunächst war es eine dumpfe Vermutung. Dann überschlugen sich in den letzten zwei Wochen die Nachrichten rund um die neue Omikron-Variante: Erst die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation WHO, die Variante als bedenklich einzustufen und ihr einen eigenen Namen zuzuordnen. Dann kamen die ersten Meldungen zu Labordaten, teilweise nur mitgeteilt in kurzen Tweets mit Bildern. Und es begann von vielen Seiten das Rätselraten.

Was macht die Omikron-Variante so besonders?

Viren mutieren. Ständig. Und wenn sie einen Vorteil dadurch bekommen, setzen sie sich durch und kriegen dann Namen wie "Alpha" und "Delta". Und doch ist bei Omikron etwas anders. "Bei Omikron, sind nicht nur kleine Einzelteile des Virus ausgetauscht, sondern ganze Blöcke aus dem Ursprungsvirus herausgebrochen. Das ist schon ungewöhnlich", sagt der Molekulargenetiker Walter Doerfler von der Universität Erlangen-Nürnberg.

Ähnlich beschreibt es sein Kollege Jonas Fuchs von der Universität Freiburg. "Omikron hat uns definitiv überrascht. Es hat mehr als doppelt so viel Mutationen in seinem Oberflächenprotein im Vergleich zu früheren Varianten. Wir dachten gar nicht, dass das Virus so anders aussehen kann", sagt er.

Wieso sieht Omikron so anders aus?

Fuchs und andere Forscher haben eine spezielle Theorie, wie Omikron entstanden ist: Sie glauben, dass das Virus sich lange in einer Person gehalten hat, die ein geschwächtes Immunsystem hatte. Zum Beispiel durch HIV, Hepatitis oder die Folgebehandlung einer Organtransplantation. In solch einem Körper kann sich das Virus über Monate gegen das Immunsystem behaupten, ohne zerstört zu werden. "Und durch diese lange Zeit kann das Virus viel ausprobieren, quasi testen, wie es ein Immunsystem am besten austrickst", sagt Fuchs.

Der Freiburger Forscher hat genau diese Häufung von Veränderungen mit Kollegen und Kolleginnen bei einem Covid-Patienten mit einer transplantierten Niere beobachtet [nature.com]. Auch hier hielt die Infektion rund ein halbes Jahr an und das Virus bildete Merkmale, die ihm dabei halfen, sich gegen das Immunsystem zu behaupten. Fuchs gibt aber auch zu Bedenken, dass andere Erklärungen möglich sind. Denkbar sei zum Beispiel auch, dass das Virus in einer Erdregion unterwegs war, in der wenig das Viruserbgut analysiert wird und es sich dort lange unbemerkt verändern konnte.