Fragen und Antworten - Was sich für geimpfte Kinder in Kita und Schule ändert

Mi 15.12.21 | 11:15 Uhr

Bild: imago images/Political Moments

Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg können sich jetzt Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. Was ändert sich für sie im Schul- und Kita-Alltag? Bleiben ihnen künftig Quarantäne und Homeschooling erspart? Ein Überblick von Frank Preiss



Ab wann gilt ein Kind als vollständig geimpft?



Für 5- bis 11-Jährige gilt das Gleiche wie für Erwachsene: Zwei Wochen nach der Zweitimpfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer gelten auch Kinder als vollständig geimpft. "So wie bei über 12-Jährigen bekommen auch Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zwei Impfungen in den Oberarm, mit einem Abstand von drei Wochen", heißt es in der entsprechenden Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) [ema.europa.eu/englisch]. Somit gelten Kinder frühestens fünf Wochen nach der Erstimpfung als vollständig geimpft.



dpa/Annette Riedl Schulen und Impfzentren - So will Berlin die Corona-Impfungen für Kinder organisieren Am 13. Dezember soll der Corona-Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren ausgeliefert werden. Der Projektleiter der Berliner Impfzentren, Albrecht Broemme, rechnet mit einer großen Nachfrage und erklärt, wie die U12-Impfungen organisiert werden sollen.

Am vergangenen Donnerstag hat auch die Ständige Impfkommission (Stiko) Corona-Impfungen, zunächst aber grundsätzlich nur für 5- bis 11-Jährige mit Vorerkrankungen, empfohlen. Aber auch gesunde Kinder sollen auf Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung geimpft werden können, teilte das Expertengremium zu einem Beschlussentwurf mit. Die Stiko empfiehlt zwei Biontech-Impfungen im Abstand von drei bis sechs Wochen. Zwei Wochen nach der Zweitimpfung gelte das Kind dann als vollständig geimpft, schreibt auch die Stiko.



Unklar ist allerdings noch, ob es bei diesem Status bleibt, wenn wie von Wissenschaftlern erwartet die Omikron-Variante im Januar auch in Deutschland zum dominierenden Coronavirus-Typ wird. Booster-Impfungen werden bislang nur Personen ab 18 Jahren empfohlen.

Müssen sich geimpfte Kinder in der Schule noch testen lassen?

Nein - Genesene und vollständig Geimpfte werden Getesteten gleichgestellt. Sie können bislang auf die drei Mal wöchentlich verpflichtenden Corona-Tests verzichten, heißt es in den jeweiligen Corona-Eindämmungsverordnungen beider Länder. Unklar ist aber, ob die Testpflicht auch für geimpfte Kinder zurückkehrt, wenn die Omikron-Variante überhand gewinnt.

Entfällt für geimpfte Grundschüler die Maskenpflicht?

Nein. Auch für geimpfte Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin sowohl in Berlin als auch in Brandenburg in Schulgebäuden die Maskenpflicht.

dpa/Soeren Stache Ab Mitte Dezember - Giffey fordert Kinder-Impfungen an Schulen und Kitas Mobile Impfteams sollen an die Schulen kommen, um direkt dort Kinder zu impfen. Das hat die designierte Regierende Bürgeremisterin, Frankziska Giffey (SPD), vorgeschlagen. Für sie soll das nicht werniger als einen "Wendepunkt" für eine höhere Impfquote darstellen.

Welche Quarantäne-Regelungen gelten für geimpfte Kinder?



Letztlich regeln die Gesundheitsämter der Berliner Bezirke, der Brandenburger Landkreise und kreisfreien Städte in Absprache mit den Schulen die erforderlichen Quarantäne-Maßnahmen.



Grundsätzlich gilt aber laut Infektionsschutzgesetz sowohl in Berlin als auch in Brandenburg: Von der Pflicht zur Quarantäne ausgenommen sind enge Kontaktpersonen, die geimpft oder genesen sind. Das träfe also für geimpfte Kinder zu, in deren Klasse ein positiver Corona-Fall aufgetreten ist.



Gleichwohl wird auch geimpften Kindern empfohlen, im Fall eines Corona-Ausbruchs in ihrer Klasse einen Corona-Schnelltest durchzuführen und auf Krankheitszeichen, die auf eine Corona-Infektion hindeuten (Temperatur über 37,5 Grad, Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Kopf- oder Gliederschmerzen, speziell bei Kindern auch Durchfall oder Erbrechen) zu achten. Kommt es bei geimpften Kindern zu einem Impfdurchbruch, müssen auch sie sich absondern und in Quarantäne begeben.



Unklar ist, ob in Berlin und Brandenburg die Quarantänepflicht auch für geimpfte Kinder gilt, sollte es in der Schule zum Ausbruch der Omikron-Variante kommen. Die Berliner Gesundheitsverwaltung und das Brandenburger Gesundheitsministerium haben sich hierzu auch auf rbb|24-Anfrage hin noch nicht positioniert.



Im Infektionsschutzgesetz des Bundes heißt es jedenfalls, "bei Kontakt zu Infizierten mit besorgniserregenden Coronavirus-Varianten oder der Einreise aus einem Virusvariantengebiet gilt die Quarantäne auch für vollständig Geimpfte sowie Genesene."



Länder wie Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben sich schon konkret festgelegt: Hier müssen auch vollständig Geimpfte in eine zweiwöchige Quarantäne, sobald sie Kontakt mit einer an der Omikron-Variante infizierten Person hatten. Auch eine vorzeitige "Freitestung" für vollständig Geimpfte ist bei Kontakt mit Omikron-Infizierten dort nicht möglich.



Gilt für geimpfte Schüler in Brandenburg wieder durchgehend die Präsenzpflicht?



Nein, hier wird auch weiterhin nicht zwischen Geimpft und Ungeimpft unterschieden, erklärt die Sprecherin des Brandenburger Bildungsministeriums.



Derzeit können in Brandenburg die Eltern von Kindern folgender Jahrgangsstufen entscheiden, ob ihr Kind am Präsenzunterricht in der Schule teilnimmt: Jahrgangsstufen 1 bis 5 der Primarstufe, der Jahrgangsstufen 7 und 8 der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen einschließlich der Jahrgangsstufen 5 und 6 der Leistungs- und Begabungsklassen sowie der Förderschulen.



In Berlin gilt weiterhin grundsätzlich für alle die Präsenzpflicht.



dpa/Fabian Sommer Impfstoff-Lieferungen ab 13. Dezember - Kalayci: Kinder-Impfungen in Berlin schon vor Empfehlung der Stiko möglich Kurz vor Weihnachten will die Stiko entscheiden, ob sie den Biontech-Impfstoff für 5-11-Jährige empfiehlt. Die Politik zeigt sich ungeduldig: Sobald der Stoff eintrifft, soll geimpft werden dürfen. Biontech hat zugesichert, die erste Lieferung eine Woche vorzuziehen.

Müssen geimpfte Kinder nicht mehr ins Homeschooling?



"Geimpfte werden Genesenen und Getesteten gleichgestellt. Hier wird also niemand bevorzugt. Das würde auch den Grundsatz des gleichen Zugangs zu Bildung für jeden verletzten", betont die Sprecherin des Brandenburger Bildungsministeriums, Ulrike Grönefeld, im Gespräch mit rbb|24. Für Brandenburg gelte: Die Schulen sollten so lange wie möglich offengehalten werden. An Spekulationen über mögliche Szenarien wolle man sich nicht beteiligen, betont sie.



Auch in Berlin wird der Impfstatus keinen Einfluss auf die Art der Beschulung haben, sollte Wechselunterricht nötig werden, teilte der Sprecher der Berliner Bildungsverwaltung, Martin Klesmann, auf rbb|24-Anfrage mit: "Wenn eine Schule auf Stufe Gelb gestellt wird, dann wird in der Regel die Lerngruppe geteilt und die Schülerinnen und Schüler werden abwechselnd in Präsenz beschult, unabhängig vom Impfstatus. So wird es auch bereits jetzt an den weiterführenden Schulen praktiziert, wo ja schon etwa 50 Prozent der Schüler geimpft sind. Für den hoffentlich unwahrscheinlichen Fall, dass es zu Schulschließungen kommt, würde salzH (schulisch angeleitetes Lernen zu Hause) für alle Schülerinnen und Schüler gelten."



Können geimpfte Kinder unabhängig vom Beruf ihrer Eltern schulische oder auch Kita-Notbetreuungsangebote wahrnehmen, sollten solche nötig werden?



Nein - hier werden auch weiterhin die Systemrelevanz der Sorgeberechtigten und die soziale Situation der betroffenen Familien ausschlaggebend sein, betonte Grönefeld.



Auch in Berlin wird es bei dieser Regelung bleiben: "Derzeit gilt die Liste der systemrelevanten Berufe, aber auch Alleinerziehende könnten die Notbetreuungsangebote wahrnehmen. In der Regel handhaben Schulen das pragmatisch", so Behördensprecher Klesmann.