So 05.12.21 | 11:00 Uhr

Immer wieder wurde Gerd Schulz mit der Frage konfrontiert, ob er sich gegen Corona impfen lassen will: auf der Arbeit, in der Familie, bei seiner Ärztin. Seine Anwort war stets Nein. Doch Infektionsfälle in seiner Familie haben ihn umdenken lassen.