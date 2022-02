Die Auswertung von Berliner Abwasserproben zeigt: Die neue ansteckendere Corona-Variante breitet sich in der Hauptstadt aus. Die Forscher am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) konnten in Kooperation mit den Berliner Wasserbetrieben zeigen, dass der Anteil am 19. Januar bereits ungefähr 12 Prozent ausmachte. Noch Anfang Januar sei die Variante kaum sichtbar gewesen, am 13. Januar machte sie bereits rund 6 Prozent der Fälle aus.



"Es ist möglich, dass BA.2 die derzeitige Omikron-Welle etwas verlängert", sagte der MDC-Molekularbiologe Dr. Emanuel Wyler dem rbb. Nach bisherigem Kenntnistand sollen die Infektionen jedoch nicht schwerer verlaufen. Auch beim Impfschutz unterscheidet sich BA.2 wohl nicht wesentlich vom anderen Omikron-Subtyp BA.1.