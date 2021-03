Frank Montag, 29.03.2021 | 16:29 Uhr

Testen einmal die Woche, brillant. Das kann man sich sparen, denn das Problem ist Folgendes: Angenommen, ich lasse mich am Montag testen und der Test fällt negativ aus, hat das für Dienstag schon keine Relevanz mehr, denn ich könnte am Montag bereits infiziert gewesen sein, jedoch eine geringe Viruslast an jenem Tag gehabt haben, sodass die Infektion vom Test nicht erkannt wird und auch keine Infektionsgefahr besteht.



Dienstag aber ist die Viruslast in meinem Körper gestiegen und ich bin mittlerweile auch ansteckend, ohne es zu merken und zu wissen. Den nächsten Test lasse ich erst am folgenden Montag machen. In der Zwischenzeit wiege ich mich in falscher Sicherheit und stecke Kollegen, Freunde und Kunden an. Die Testung einmal in der Woche ist mithin kontraproduktiv und sogar gefährlich, wenn man sich darauf verlässt.