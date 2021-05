Für den geplanten digitalen Corona-Impfnachweis sind deutschlandweit Feldtests in ausgewählten Impfzentren angelaufen. Der freiwillige Nachweis mit dem Namen "CovPass" wurde am Donnerstag auch in Potsdam vorgestellt.

In den Feldtests solle in Impfzentren geprüft werden, was gut funktioniere, und was gegebenenfalls besser werden müsse, sagte der Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministeriums, Gottfried Ludewig, am Donnerstag beim Besuch eines Zentrums in Potsdam.



Nach Ende der Testphase Mitte Ende Juni soll dann jeder, der einen vollständigen Impfschutz gegen Covid-19 hat, den digitalen Impfpass mit dem QR-Code zunächst in Papierform erhalten. Wer möchte, kann diesen anschließend auch in der Corona-Warn-App oder in einer speziellen Impfpass-App hochladen. Diese befindet sich noch in Entwicklung.