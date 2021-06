Nach mehr als einem Jahr hebt die Bundesregierung die generelle Reisewarnung für touristische Reisen in Corona-Risikogebiete ab 1. Juli auf.



Derzeit gilt die Corona-Reisewarnung für alle Weltregionen, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 50 übersteigt.



An dem 1. Juli wird diese Reisewarnung erst ab einer Inzidenz von 200 gelten und für Gebiete, in denen sich gefährliche Virusvarianten stark verbreitet haben. Das sind weltweit aber nur etwa 40 der insgesamt rund 200 Länder.



"Nach langen Monaten des Lockdowns dürfen wir uns auf mehr Normalität freuen, das gilt auch für das Reisen", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Freitag nach der Bekanntgabe dieses Schritts. Die Reisewarnungen hatten zur Folge, dass die Risiken der Reise und möglichen Kosten zu großen Teilen ausschließlich vom Reisenden zu tragen sind und dass die Reiseversicherung nicht mehr einspringt, wenn man trotz solch einer Warnung in das betroffene Land reist. Zudem streichen viele Anbieter bei solch einer Warnung ihre Reiseangebote in der entsprechenden Region.