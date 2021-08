Um die Querdenker-Proteste zu sichern, sind am Sonntag mehr als 2.000 Polizisten im Einsatz gewesen. Am Tag danach räumt die Polizei Berlin ein, es sei seitens einer Einsatzkraft zu einem "Kniestoß gegen den Kopf eines Festgenommenen" gekommen.

Die Ermittler und Ermittlerinnen des LKA für Amtsdelikte hätten ihre Arbeit hinsichtlich des Vorkommnisses bereits aufgenommen, hieß es weiter. "Dienstrechtliche Konsequenzen knüpfen daran an". Weitere Auskünfte wollte die Presseabteilung der Berliner Polizei am Montag auf Nachfrage nicht erteilen. Ein Polizeisprecher verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Die Sicherheitskräfte hatten am Sonntag immer wieder versucht, größere Menschenansammlungen in der Stadt zu zerstreuen und gezielt gegen Einzelpersonen vorzugehen. Laut Polizei gab es bis zum frühen Sonntagabend bereits mehr als 160 Festnahmen, davon 80 in der Rykestraße in Prenzlauer Berg, wo Demonstranten in einem Kessel festgesetzt wurden.

"Ziel ist es unter anderem, das Regierungsviertel und wichtige politische Einrichtungen zu schützen", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag zur Begründung des Vorgehens. Der Reichstag, das Kanzleramt und andere Gebäude waren am Sonntag abgesperrt. Am 29. August 2020 hatte nach einem Protest Zehntausender Menschen ein Teil der Demonstranten eine Absperrung am Sitz des Bundestags durchbrochen und kurzzeitig die Treppe vor einem Eingang besetzt.