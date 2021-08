"Querdenker"-Proteste in Berlin - Behörden wollen Demo-Verbote mit Polizei-Großaufgebot durchsetzen

Bild: imago images/Rolf Kremming

28.08.21 | 11:42 Uhr

Die Ausgangslage ähnelt jener von Anfang August: Erneut wurden für diesen Samstag mehrere Demonstrationen der "Querdenker"-Szene in Berlin verboten. Trotzdem wird auch diesmal mit Protesten gerechnet - tausende Polizisten sind im Einsatz.



Die Berliner Polizei stellt sich trotz zahlreicher Demonstrationsverbote an diesem Wochenende auf Großversammlungen von Gegnern der Corona-Politik ein. Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern wurden zur Unterstützung angefordert, insgesamt werden nach Behördenangaben am Samstag und Sonntag mehr als 4.200 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein. Am Samstag sind es laut Berliner Polizei 2.000 Kräfte.



Zudem zieht am Samstagnachmittag der "Zug der Liebe" durch Berlin, der weitere Kräfte bindet - der Veranstalter erwartet zu der Demo mit House- und Technomusik um die 10.000 Menschen.

dpa/Fabian Sommer Geplanter Protest am Wochenende - Zahlreiche "Querdenker"-Demos in Berlin verboten Die Berliner Polizei hat mehrere Demonstrationen untersagt, die von der "Querdenker"-Bewegung für das Wochenende angemeldet worden waren. Trotzdem plant sie einen Großeinsatz. Und ein Verbot wurde vom Verwaltungsgericht gekippt.



Mehrere Autokorsos geplant

Mit ersten Protesten aus den Reihen der "Querdenker"-Szene wird am Samstagvormittag gerechnet - dann treffen sich die Gegner der Corona-Maßnahmen zu einem genehmigten Autokorso am Olympiastadion in Charlottenburg. Die Protestfahrt soll durch Charlottenburg, Mitte bis zum Alexanderplatz und dann wieder zurück über die Leipziger Straße und durch Schöneberg führen.



Zudem wollten sich am Samstagmorgen fünf genehmigte Autokorsos unter dem Motto "Die Morgen-Infotour" auf den Weg machen und auf verschiedenen Routen in die Innenstadt fahren. Zwei Korsos sollten in Reinickendorf starten, einer in Marzahn und zwei weitere in Schöneberg.



Ab 16 Uhr soll es außerdem eine Auto-Sternfahrt geben. Fünf Korsos starten an verschiedenen Punkten in Berlin, deren Teilnehmer wollen sich dann in der Nähe des Theodor-Heuss-Platzes in Charlottenburg treffen.



Bereits am Freitagabend war ein Autokorso von Gegnern der Corona-Politik durch Berlin gefahren, dem sich nach rbb-Informationen Menschen in etwa 50 Fahrzeuge angeschlossen hatten.

Richter gaben einem Eilantrag recht

Die Polizei hat 13 Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen verboten, wie sie am Freitagabend auf Twitter mitteilte. Darunter sind Kundgebungen der "Initiative Querdenken" auf der Straße des 17. Juni. Gegen die Verbote wurden am Freitagnachmittag vier Eilanträge am Verwaltungsgericht eingereicht.



Drei Anträge wiesen die Richter zurück, einem gaben sie am Abend statt: Im Fall einer für Samstag und Sonntag angemeldeten Versammlung mit je 500 erwarteten Teilnehmern sei keine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit erkennbar, da mit der Antragstellerin noch keine schlechten Erfahrungen gesammelt worden seien, hieß es.



dpa/Fabian Sommer Mehrere Veranstaltungen am Wochenende - Berliner Polizei verbietet erneut "Querdenker"-Demos Anhänger der "Querdenker"-Szene wollen am Wochenende in Berlin wieder auf die Straße gehen - doch die Berliner Polizei hat drei Kundgebungen verboten. Insgesamt sind mehrere Dutzend Demonstrationen angemeldet worden.

Schutz des Regierungsviertels steht im Vordergrund

Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass eine Vielzahl von Menschen den Demonstrationsverboten nicht folgen wird. Deshalb werde man "die Versammlungsverbote durchsetzen, entsprechend präsent sein und insbesondere das Regierungsviertel schützen", hieß es. Die Teilnehmer dieser Kundgebungen und Demonstrationen würden "regelmäßig gesetzliche Regelungen (...) zum Schutz vor Infektionen" nicht akzeptieren, hatte die Polizei am Donnerstag ihr Vorgehen begründet.



Die Sicherheitsbehörden sind auch deshalb besonders aufmerksam, weil vor einem Jahr, am 29. August 2020, Zehntausende Menschen in Berlin gegen die Corona-Einschränkungen protestiert hatten. Am Abend durchbrachen Demonstranten dann eine Absperrung am Reichstagsgebäude, bedrängten die zahlenmäßig weit unterlegenen Wachkräfte und besetzten für einige Zeit eine Treppe vor einem Eingang. Die Bilder davon lösten breite Empörung aus und sorgten auch international für Aufsehen.

imago images/R. Kremming Polizei-Bilanz - 950 Festnahmen bei "Querdenker"-Protesten - die meisten nicht aus Berlin Bei den illegalen Protesten der "Querdenker"-Szene am Wochenende in Berlin sind fast 1.000 Menschen vorübergehend festgenommen worden. Laut Polizei kamen die meisten von auswärts. Ein Demonstrant starb an einem Herzinfarkt.



Aufrufe zu Massenprotesten am Wochenende

In den zurückliegenden Monaten ist der Zulauf zu derartigen Demonstrationen zwar zurückgegangen. Aktuell wurde über das Internet und Messengerdienste aber trotz der Verbote weiter zu Massenprotesten an diesem Wochenende aufgerufen. In Telegram-Kanälen mit tausenden Abonnenten verbreiteten Unterstützer Informationen zur Anreise und zum Verhalten bei Polizeikontrollen. Außerdem waren Tipps zu lesen, wie man sich in Berlin am besten bewegt, über welche Apps sich Demonstranten zusammenfinden und dass Corona-Schutzmasken kurzzeitig auch zur Tarnung getragen werden könnten.



Zuletzt waren am 1. August trotz Verboten einige tausend Demonstranten durch die Hauptstadt gezogen und hatten sich teils Rangeleien mit der Polizei geliefert.

Sendung: Inforadio, 28. August 2021, 9:40 Uhr