Sportsfreund Mirko Mittwoch, 24.11.2021 | 22:59 Uhr

Was soll das bringen bei der schwachen Wirksamkeit der aktuellen Imfstoffen, deren befristete Zulassung in 5 Wochen abläuft? Zumal niemand weiß, wer und wieviele Leute in diesem Land tatschlich geimpft sind. Noch dazu wurden die Impfstoffe nicht auf Delta angepasst, sind also veraltet. Und Totimpfstoffe (Novavax, Valneva) warten bis zum St. Nimmerleins Tag auf ihre Zulassung.