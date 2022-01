Bereits am Dienstag hatte Gote eine Verschärfung der Maskenpflicht vorgeschlagen. Im ÖPNV und Einzelhandel müssten künftig FFP2-Masken getragen werden , forderte die Grünen-Politikerin. Bislang genügen in diesen beiden Bereichen medizinische OP-Masken. Für Restaurants könne sie sich ebenso schärfere Maßnahmen vorstellen, so Gote. Bislang gilt hier die 2G-Regel, verbunden mit einer Maskenpflicht, sobald man seinen Sitzplatz verlässt. Sie könne sich gut vorstellen, dass nur noch für Geboosterte Zutritt in Restaurants, Cafés und Bars haben. Alternativ könnten zweifach Geimpfte nur mit einem negativen Testergebnis Zugang bekommen, so Gote. "Wir müssen wissen: Vollständig geimpft ist man bei Omikron eigentlich nur mit dem Booster", sagte sie in der NTV-Sendung weiter.

Zur Frage, ob ein Lockdown in Berlin zu erwarten sei, sagte Gesundheitssenatorin Gote am Mittwoch im ntv-Interview: "Eine Versicherung wird Ihnen jetzt keiner geben können, aber das ist nicht das, woran wir jetzt denken, einen generellen Lockdown zu machen." Gote äußerte auch Zweifel daran, dass ein Lockdown der richtige Ansatz ist: "Ich glaube, das würde die Situation auch gar nicht so stark verändern", so die Gesundheitssenatorin. "Wir haben eher das Problem, dass viele Menschen erkranken werden und wir schauen müssen, wie wir unseren Alltag aufrecht erhalten können."



Nach der Senatssitzung am Dienstag hatte Gote gesagt, sie gehe davon aus, dass Omikron mittlerweile Delta als vorherrschende Virusvariante in Berlin abgelöst habe. Nach Angaben der Labore hat die zuerst in Südafrika entdeckte Variante in der vergangenen Woche einen Anteil von 43,5 Prozent an den Corona-Infektionen ausgemacht, wie Gote mitteilte. Sie sprach von einer "beunruhigenden Zahl".

