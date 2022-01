Gemeldete Inzidenz steigt in Berlin sprunghaft an

Nach den Weihnachtstagen und dem Jahreswechsel sind die Corona-Inzidenzen in Berlin und Brandenburg am Mittwoch erneut deutlich gestiegen. Laut den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert für Berlin am Mittwoch bei 336,3. Am Vortag betrug er noch 286,8. Ein solcher Anstieg innerhalb eines Tages wurde in Berlin seit Pandemiebeginn noch nicht gemeldet.

Aber auch diese Daten stehen nach wie vor unter Vorbehalt. Das RKI weist weiter darauf hin, dass für die Feiertage von einer geringeren Test- und Meldeaktivität auszugehen sei. Die derzeitigen Daten ergäben damit "nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage". Darauf weist auch der Berliner Senat in seinem Lagebericht hin.

Zwar haben am Dienstag und am Mittwoch wieder deutlich mehr Bezirke aktuelle Zahlen übermittelt als noch am Neujahrs-Wochenende und zu Weihnachten. Mit belastbaren Zahlen kann aber wohl erst Mitte des Monats gerechnet werden.