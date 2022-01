Die Bundesregierung will die besonderen Leistungen der Pflegekräfte in der Corona-Pandemie mit einer Prämie würdigen. Allerdings ist darüber schon ein heftiger Streit entbrannt, wer das Geld eigentlich tatsächlich bekommen soll:

Bis zu 3.000 Euro könnte die diesjährige Corona-Prämie betragen. Dafür will der Bund insgesamt eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Deutlich mehr als in den beiden Vorjahren. 2020 hatten die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenversicherung 100 Millionen für den Bonus locker gemacht. Und im vergangenen Jahr hatte der Bund 450 Millionen Euro gezahlt. Die Bundesländer hatten die Prämiensumme noch einmal aufgestockt. Bekommen haben es vor allem Pflegekräfte im ambulanten Bereich, in Pflegeheimen und auf den Intensiv- und Coronastationen der Kliniken.

In diesem Jahr soll es also deutlich mehr Geld für Bonuszahlungen an Pflegekräfte geben.

Wer aber am Ende tatsächlich in den Genuss kommt, darüber muss nun die Deutsche Krankenhausgesellschaft entscheiden, gemeinsam mit den Pflegekassen. Vorgesehen ist der Bonus vor allem für Alten- Intensiv- und Notfallpfleger, deren Arbeit in Corona-Zeiten besonders schwierig war.

An diesem Punkt allerdings entzündet sich der Streit: Das Reinigungs- und Transportpersonal in den Kliniken war bislang genauso von einer Bonus-Zahlung ausgeschlossen wie die meisten Pflegefachkräfte auf Normalstationen oder diejenigen, die sich in stationären Einrichtungen um Menschen mit Behinderungen kümmern.

Auch sie wollen jetzt von en Bonuszahlungen profitieren. Eine schnelle Entscheidung tut not: Denn spätestens am 1. Juli muss die Corona-Prämie auf dem Konto sein. Ansonsten muss die Prämie versteuert werden.