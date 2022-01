Wegen der starken Ausbreitung der Omikron-Variante soll die Corona-Teststrategie geändert werden. Die Gesundheitsminister der Länder sprachen sich in einer Schalte am Samstag einstimmig dafür aus, PCR-Tests zu priorisieren.

Angesichts der steil und stetig steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Deutschland sollen nicht mehr alle per Schnelltest positiv getesteten Menschen einen PCR-Test bekommen. Die Gesundheitsminister der Länder sprachen sich am Samstag einstimmig dafür aus. Sie begrüßten entsprechende Vorschläge von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für eine Priorisierung von PCR-Tests.

Die Laborkapazitäten seien endlich, sagte Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) in Magdeburg nach einer Schaltkonferenz mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern. Unbedingt eine PCR-Testung erhalten sollten Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen sowie Hochrisikopatienten und Personen mit dem Risiko schwerer Krankheitsverläufe. "Da soll der Zugang zu PCR-Tests erhalten bleiben", so Grimm-Benne. "Für alle anderen Personen, die keine Symptome haben und ein positives Antigentest-Ergebnis vorweisen können, soll auf eine Bestätigung per PCR verzichtet werden."

In Vorbereitung auf die Gesundheitsministerkonferenz hatte in der gerade abgelaufenen Woche die Berliner Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) diesen Schritt in einem rbb-Interview ebenfalls favorisiert.

Zuspruch gab es am Samstag auch vom Berliner Impfstoffforscher Leif Erik Sander. Sander sagte am Samstag im Inforadio vom rbb, wenn es nicht genug PCR-Tests für alle gebe, müssten sie dort eingesetzt werden, wo es am dringendsten sei. Er betonte, zwar verliefen Infektionen mit der Omikron-Variante bei Menschen mit einer Booster-Impfung in der Regel milde. Es sei aber zu erwarten, dass die Infektionszahlen so stark steigen, dass auch das Gesundheitswesen stark belastet werde. Man müsse "über kurz oder lang gegensteuern", so Sander.