Jeff Weltman, der President of Basketball Operations der Magic, gab die Verlängerung mit dem Basketball-Weltmeister in der Nacht auf Sonntag offiziell bekannt. Über die Konditionen sei zwar Stillschweigen vereinbart worden, doch Details des Deals waren bereits bekannt geworden.

Moritz Wagner, der ebenfalls in Orlando spielt, gratulierte seinem Bruder öffentlich via Instagram. "This guy is a NBA Max Player ... Insanity", schrieb er unter ein Kinderfoto von Franz.

Wegen der fehlenden Unterschrift hatte Wagner am Samstag aus Versicherungsgründen beim Test der Nationalmannschaft in der Olympia-Vorbereitung gegen Frankreich (66:90) noch gefehlt.

Das Gehaltsvolumen könnte laut Medienberichten gar auf bis zu 269 Millionen US-Dollar (249 Millionen Euro) ansteigen, falls Wagner in eines der drei All-NBA-Teams - also unter die 15 besten Spieler der Liga - gewählt wird. Das entspricht 30 Prozent der Gehaltsobergrenze.

Dirk Nowitzki (rund 255 Millionen US-Dollar) verdiente in 21 Jahren in der NBA nicht so viel Geld. Franz Wagner spielt seit 2021 in der NBA für die Magic und legte in der vergangenen Saison pro Partie 19,7 Punkte, 5,3 Rebounds und 3,7 Assists auf. Orlando schied in der ersten Play-off-Runde gegen die Cleveland Cavaliers aus.

In der kommenden Saison stehen neben Franz Wagner noch zwei weitere Deutsche in Florida unter Vertrag: Bruder Moritz Wagner, der für zwei Jahre und vergleichsweise schmale 22 Millionen verlängern wird, sowie der an Nummer 18 gedraftete Tristan da Silva.