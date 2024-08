Zum Start des zweiten Bundesliga-Spieltags empfängt Union Berlin am Freitagabend im Stadion An der Alten Försterei Aufsteiger St. Pauli. Während die Hamburger ihre Serie fortsetzen wollen, gilt es für die Eisernen, eine Premiere zu vermeiden.

Beim 1:1 in Mainz zeigte der 1. FC Union viel von dem, was ihn in der letzten Saison bis zum Schluss im Abstiegskampf gehalten hat. Die Moral des Teams und der Geniestreich eines Neuzugangs machen allerdings Hoffnung auf bessere Zeiten. Von Till Oppermann

Heidenheim und Union Berlin haben es zuletzt vorgemacht: Wenn du als Aufsteiger in der Fußball-Bundesliga bestehen willst, dann hilft es, mit Konstanz in die neue Saison zu gehen. Trainer und Mannschaft kennen sich und ihre eigenen Stärken und können so neuzusammengewürfelte Bundesliga-Truppen überraschen. Auf dieser Euphorie-Welle können sie dann durch die Saison reiten.

Das Problem: Beim FC St. Pauli ist in dieser Saison so einiges anders. Trainer-Supertalent Fabian Hürzeler ließ in der Zweiten Liga dominanten Ballbesitz-Fußball spielen, mit Marcel Hartel als zentralen Fixpunkt in der Offensive. Der Trainer ging in die Premier League nach Brighton und Hartel in die amerikanische MLS.