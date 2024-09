Olympische, paralympische und Special-Olympics-Athleten im Wettkampf vereint – das war "Inklusiv Gewinnt", das am Sonntag in Potsdam stattfand. Schirmherrin Katarina Witt erhoffte sich durch das Event mehr Selbstverständlichkeit beim Thema Inklusion.

Zum zweiten Mal haben sich in Potsdam am Luftschiffhafen unter dem Slogan "Inklusiv Gewinnt" olympische, paralympische und Special Olympics-Athleten versammelt, um in Wettbewerben gegeneinander anzutreten. In vier Sportarten fanden über den Tag verteilt die Wettkämpfe statt: Leichtathletik, Kanu, Sitzvolleyball und Schwimmen.

Teilgenommen haben zahlreiche prominente Athletinnen und Athleten, wie die Paraylmpics-Goldmedaillengewinnerin im Schwimmen, Elena Semechin, die Triathlon-Olympiasiegerin Laura Lindemann und der Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel.