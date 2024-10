BR Volleys gelingt Zittersieg in Karlsruhe

So 06.10.24 | 17:52 Uhr

Die Berlin Volleys sind in der Volleyball-Bundesliga bei den Baden Volleys Karlsruhe nur mit sehr viel Mühe ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Unter Verzicht auf etliche Stammspieler setzte sich der deutsche Rekordmeister am Sonntag bei den Badenern mit 3:1 (25:17, 28:26, 18:25, 25:22) durch.

Vor 1.400 Zuschauern in der Lina-Radke-Halle drohte den Berlinern sogar der erste Punktverlust in der neuen Saison, als Karlsruhe im vierten Satz schon 20:15 in Führung lag, dann aber einbrach.