So 15.12.24 | 16:32 Uhr

Fußball-Drittligist BFC Dynamo hat sein letztes Spiel in diesem Kalenderjahr souverän für sich entschieden. Gegen Babelsberg 03 gewannen die Berliner am Sonntag 3:0 (1:0). Damit rücken die Weinroten in der Tabelle auf Platz sechs vor. Die Brandenburger stehen zunächst weiter auf Platz elf.

Rufat Dadashov brachte den BFC schnell auf die Siegerstraße (11. Minute) und schnürte mit seinem zweiten Tor kurz vor Abpfiff einen Doppelpack (90.). David Grözinger traf zwischenzeitlich zur 2:0-Führung (48.).

Das Gästeteam blieb weitgehend harmlos. Nach anfänglichen Angriffsbemühungen gelang den Babelsbergern im zweiten Durchgang offensiv fast gar nichts mehr.