Zum Auftakt des 18. Spieltags in der Regionalliga Nordost hat Aufsteiger Hertha Zehlendorf in Zwickau zwar ein spektakuläres Spiel hingelegt, den Abwärtstrend aber nicht stoppen können. Mit 3:4 (0:1) unterlagen die Berliner in Sachsen, es war die sechste Niederlage in Folge. So waren die Treffer von Serhat Polat zum 1:1 (52. Minute), Abdulkadir Beyazit zum 2:3 (77.) und Jake-Robert Wilton zum 3:4 (90. +3) letztlich zu wenig und Hertha 03 verbleibt mit 16 Punkten auf Rang 15.



Allerdings täuscht das knappe Endresultat etwas über die Kräfteverhältnisse hinweg. Das nun neun Spiele ungeschlagene Zwickau war über weite Strecken der Partie die klar dominierende Mannschaft.