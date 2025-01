"Final Four" in Frankfurt a.M.

Die Hockey-Damen des Berliner HC haben das Endspiel der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft erreicht. Mit einem 7:8-Sieg (5:5, 2:3) nach Penaltyschießen setzten sich die Berlinerinnen gegen den Club an der Alster durch. Durch je zwei Tore von Pahila Arnold und Linnea Weidemann sowie einen Treffer von Philine Drumm führten die Berlinerinnen mit 5:3, bevor dem Nordmeister der Ausgleich gelang. Im "Shootout" konnten sich die BHC-Damen dann aber durchsetzen. Entscheidende Spielerin war auch hier Linnea Weidemann, die zwei Penalties verwandelte.



In der Süwag Energie Arena in Frankfurt am Main konnten Trainer Tim Matkovic und sein Team dann ausgiebig feiern. Bereits die Qualifikation für das Halbfinale war ein großer Erfolg für den Sieger der 1. Bundesliga Ost: Erstmals seit 2016 stand der BHC wieder in einer Endrunde um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft.