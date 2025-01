Union empfängt Augsburg - Ein Angstgegner mit Phantomschmerzen

Di 14.01.25 | 15:22 Uhr

Bild: imago images/Pressefoto Rudel

Lediglich zwei Punkte hat Union Berlin aus den jüngsten neun Spielen geholt. Kein Bundesliga-Team war in diesem Zeitraum schlechter. Dagegen steht die immer noch respektable Heimbilanz mit nur einer Niederlage. Doch jetzt kommt Augsburg.

Fakten zum Spiel

Der FC Augsburg ist eine Art Angstgegner der Berliner - von bisher 14 Pflichtspielen konnte Union nur ein einziges gewinnen (Heimsieg im Januar 2020)

Eine längere Sieglos-Serie als jetzt (neun Spiele) hatte Union in der Bundesliga nur in der vergangenen Saison (zehn Spiele)



Union und Augsburg haben ligaweit die geringsten x-Goals-Werte, die Auskunft über die Torgefährlichkeit geben

Wiedersehen mit dem Ex-Klub: Rani Khedira, Kevin Vogt und Laszlo Benes trugen früher das Augsburger Trikot

Union und Augsburg haben mit 44 gelben Karten die meisten Verwarnungen der Liga (zusammen mit dem VfL Wolfsburg)



Die sportliche Situation beim FC Augsburg

Ein wenig hinter den eigenen Ansprüchen, auswärts schwach, daheim ganz respektabel, am letzten Spieltag des Jahres 2024 eine hohe Niederlage kassiert und auch zum Neustart 2025 verloren. Das Saison-Zwischenfazit des FC Augsburg (zuletzt 1:5 in Kiel und 0:1 gegen Stuttgart) ähnelt dem des 1. FC Union (zuletzt 1:4 in Bremen und 0:2 in Heidenheim) vor dem direkten Duell (Mittwoch, 20:30 Uhr, live im Audiostream) frappierend. Oder wie die Augsburg- und Gegner-Expertin und Bloggerin Irina Fuchs sagt: "Der Motor stottert schon recht ordentlich momentan."

Die Gegner-Expertin Irina Fuchs ist seit 2005 Fan des FCA und seit fünf Jahren Teil des Augsburg-Blogs "Rosenau Gazette". Im vergangenen Jahr war sie Co-Autorin des Buchs "Aus der Rosenau bis nach Europa: Rot-grün-weiße Erzählungen zum FC Augsburg seit 1907".

Hauptkritikpunkte? Alle. Defensiv ist der FCA mit 33 Gegentoren zu anfällig (nur Bochum (37) und Kiel (41) haben mehr), offensiv mit zarten 17 Treffern nach 16 Spielen zu harmlos. Nur St. Pauli (12) Bochum (13) und Union (14) haben seltener getroffen. Dabei, so Fuchs, sei die Abwehr gar nicht so schlecht, nur wisse man tatsächlich nicht so richtig, "wer soll jetzt die Tore schießen". Ein Ersatz für den vor Saisonbeginn zum VfB Stuttgart gewechselten Ermedin Demirovic, der in der vergangenen Saison an 25 von 50 Toren beteiligt war, ist noch nicht gefunden worden.

Das bewegt die Fans

Trainer Jess Thorup. Dem 54-jährige Dänen, der in seiner Heimat sowohl mit dem FC Midtjylland (2018) als auch mit dem FC Kopenhagen (2022) Meister wurde und im Oktober 2023 nach Augsburg kam, fehlt so ein wenig die Handschrift. Eine richtige Identität habe er nicht reingebracht, sagt auch Augsburg-Expertin Fuchs. Bei Thorup, der gern mal so wirkt wie ein Hauptverdächtiger in einem Skandinavien-Krimi, vermisse sie zudem die Emotionen am Spielfeldrand. "Du hast das Gefühl, der ist cold as ice." Man warte bei der Augsburger Spielern darauf, dass mal "ein Ruck durch die Mannschaft" gehe. Und dann denkt man sich beim Trainer, dass wenigstens er "mal ein bisschen aus sich rauskomme". Vergebens.

Auf diesen Spieler sollte Union achten

"Alexis Claude-Maurice ist ein toller Spieler, wirklich sehr dynamisch", sagt Irina Fuchs über den französischen Flügelstürmer, der vor der Saison aus Nizza nach Augsburg gekommen war. Vier Tore und zwei Assists stehen in zehn Einsätzen zu Buche für den 26-Jährigen, der "mit einer Einzelaktion alles auf den Kopf stellen kann", so Fuchs. Aber auch Ex-Unioner Keven Schlotterbeck, sofern fit, steht bei ihr hoch im Kurs, vor allem bei "Standards, da hat er doch gern mal den Kopf dran und nickt einen ein."

Das sagen die Trainer

Steffen Baumgart (Union Berlin): "Augsburg steht sehr stabil und ist eine zweikampfharte Mannschaft. Aber wir spielen zu Hause und müssen das annehmen. Mit zweikampfhart meine ich nicht unfair, aber wir müssen im Defensiven und im Offensiven antworten haben."

Jess Thorup (FC Augsburg): "Für mich geht es darum, den ersten Auswärtssieg zu holen. Wir können uns jetzt nicht mehr verstecken, bei vier Auswärtsspielen in den nächsten fünf Partien. Gegen Union kommt der erste Sieg."

So könnte Union spielen

Nach wenigen Trainingseinheiten, einem Test- und einem Pflichtspiel sind die Erfahrungswerte, die sich über den Union-Trainer Steffen Baumgart sammeln ließen, noch zu gering, um auch nur eine annähernd verlässliche Prognose abzugeben. In der Pressekonferenz vor der Partie bestätigte Baumgart allerdings, dass Jerome Roussillon für den rot gesperrten Tom Rothe in die Startelf rücken wird. Eine "Arbeitsteilung" sei gut möglich. Sprich: Robert Skov, der ebenfalls auf der Linksverteidiger-Position spielen kann, könnte im Laufe des Spiels als Joker reinkommen. Ob Kapitän Rani Khedira nach abgesessener Gelbsperre zurück in die Startelf rückt, ließ Baumgart noch offen. Über die Besetzung im Sturm kann man nur spekulieren. Der Union-Trainer scheint aber Vertrauen zu haben, dass Stürmer Jordan noch zu seiner Form findet.



Die mögliche Startelf: Schwolow - Trimmel, Doekhi, Diogo Leite, Robert Skov - Khedira, Kemmlein - Hollerbach, Vertessen - Jordan, Jeong

Die Prognose

Der Tipp der Gegner-Expertin: Gegen Union geht es über den Kampf und die Leidenschaft und ich glaube, dass es für einen Punkt reicht. 1:1. Der Redaktionstipp: Spiele zwischen Union Berlin und Augsburg waren bisher zumeist vor allem eines: zäh. Das könnte sich nun ändern. Der neue, offensive Ansatz und Trainer Steffen Baumgart und seine noch zu findende Stammformation spielen den Augsburgern in die Karten, die mit 2:1 gewinnen und somit den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren.

