Er ist Ungarns Rekord-Nationalspieler (107 Einsätze), von Herthas Anhängern 2003 in die Jahrhundertelf des Klubs gewählt worden und mit 40 Jahren und 74 Tagen der zweitälteste Spieler, der je bei einer Europameisterschaft eingesetzt wurde. Und trotzdem ist Gabor Kiraly vor allem für eines bekannt: Seine Schlabber-Buxe . Die er von Jugendjahren an trug, seit sie ihm im ungarischen Abstiegskampf angeblich Glück brachte.

Sollte bei den Bayern mal Nachfolger von Oliver Kahn werden. Kam nach Berlin, als sich abzeichnete, dass daraus doch nichts wird. War selten überragend, noch seltener schlecht. Nur drei Hertha-Torhüter in der Geschichte des Klubs haben mehr Einsätze gesammelt. So richtig große Fußspuren hat Kraft dennoch nicht hinterlassen.

Kam 1967 als 19-Jähriger zur Hertha und war sofort ein Garant für den Bundesliga-Aufstieg 1968. Groß überzeugte auch dort, debütierte im November 1970 in der Nationalmannschaft und zählte beim 3:1-Erfolg der Deutschen in Griechenland zu den Besten. Das fand auch Ungarns Jahrhundertspieler Ferenc Puskas, damals Trainer in Athen, der nach dem Spiel auf die Frage, wer ihm am besten gefalle habe, sagte: "Da brauche ich nicht lange zu überlegen. Den nachhaltigsten Eindruck machte auf mich der große blonde Riese im Tor. Ich bin sicher, dieser Mann wird in wenigen Jahren ein Weltklassetorwart sein!"

Doch es sollte das einzige Länderspiel von Volkmar Groß bleiben. Auch weil der 1,93-Meter-Mann in Folge des sogenannten Bundesliga-Skandals, bei dem fast ein Drittel der Bundesliga-Vereine in Spielmanipulationen und Bestechungen verwickelt waren, belangt wurde und 1972 nach Südafrika ging. Führte nach der Karriere die Kneipe "Volkmar’s Tor" in Charlottenburg.