Für den Berliner Eiskunstläufer Nolan Seegert war es ein großer Schock. Noch vor der offiziellen Olympia-Eröffnungsfeier wurde er positiv aufs Coronavirus getestet, musste als erster Athlet des deutschen Teams ins Quarantäne-Hotel einziehen. Zehn Tage später, am vergangenen Freitag, konnte er es wieder verlassen . Nun trainiert er gemeinsam mit seiner Paarlauf-Partnerin Minerva Hase für die Medaillenentscheidung am kommenden Samstag (19 Uhr MEZ). In Peking ist er rbb|24 zugeschaltet, um über die jüngsten Erlebnisse zu sprechen.

rbb|24: Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie kurz nach Ankunft in Peking erfuhren, dass Sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden?



Nolan Seegert: Ich war erst mal etwas ungläubig. Ich war komplett ohne Symptome, auch während der gesamten Quarantäne-Zeit. Deswegen war es für mich schwer zu glauben, dass ich positiv sein soll. Ich saß im Quarantäne-Zimmer, habe mir die Wettkämpfe angeschaut und wusste: Ich scheitere die gesamte Zeit nur an dem CT-Wert (Anm. d. Red.: der CT-Wert gibt die Virenlast der Testperson an). Ansonsten ging es mir gut. Das war schwer zu tragen. Außerdem waren die Umstände in der Quarantäne-Zeit wirklich nicht so gut. Die Größe des Zimmers war nicht dafür geeignet, dass man dort seine zehn bis 14 Tage absitzt. Die Qualität von dem, was einem drumherum geboten wurde, auch nicht.