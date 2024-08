Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft "Berlin Partner" hat am Montag ein positives Fazit des ersten Halbjahres 2024 gezogen. Wie sie mitteilte, kündigten die von "Berlin Partner" betreuten Unternehmen Investitionen von 650 Millionen Euro in den Standort Berlin an. Das entspreche einem Zuwachs von 54 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023. Dadurch entstünden 4.011 neue Arbeitsplätze in der Hauptstadt. Nicht von der Hand zu weisen sei dennoch auch in Berlin die allgemeine Tendenz hin zu kleiner ausfallenden Investitionsprojekten mit geringerem Volumen, hieß es.

Zwei Drittel der von "Berlin Partner" betreuten Neuansiedlungen von Unternehmen kamen aus dem Ausland, die meisten aus Großbritannien, der Türkei, der Ukraine, den USA und Frankreich. Die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) zeigte sich angesichts dieser Entwicklung erfreut. Der Wirtschaftsstandort Berlin wachse - trotz der global schwierigen Lage und abwartender Investoren.