Klar fahren in Berlin sehr viele Autos, aber jetzt sieht man eben mal, dass manche Autofahrer nicht immer so rücksichtsvoll und regelkonform fahren, wie sie es gerne von sich behaupten. Natürlich passieren auch mehr Unfälle, wenn mehr Autos auf den Straßen sind, aber vorausschauendes Fahren könnte eben auch einige Unfälle davon verhindern. Das machen aber manche einfach nicht und dann ist das eben wie so oft, zahlen dafür müssen dann eben alle, in diesem Fall bei der Kaskoversicherung. Die Stimmung und Fahrweise auf den Straßen von Berlin finde ich bisweilen schon recht aggressiv und rücksichtslos. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung davon.