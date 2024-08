Der Schulstart steht in Berlin und Brandenburg an - und damit auch ein tiefer Griff in den Geldbeutel. Doch nicht nur Schultüten, Geschenke und die Verköstigung der Verwandtschaft muss bezahlt werden, sondern auch reichlich neues Schulmaterial. So müssen Eltern eines Grundschülers in Oranienburg zum Schulstart allein für Arbeitshefte rund 72 Euro ausgeben.

Hinzu kommt noch eine lange Auflistung von Mappen, weiteren Heften, Stiften und Sportsachen. Brotdose und Trinkflaschen müssen auch noch her. Zum Schulstart müssen Familien also ordentlich Material ranschaffen und das nicht nur für Erstklässler:innen in Form von neue Ranzen und Schultüten.