Zwar sei auch in Berlin die Krisenlage deutlich zu spüren, sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. "Aber wir liegen 2024 und damit das elfte Jahr in Folge weiterhin deutlich über dem Bundesdurchschnitt."



Mit der Prognose von plus 1,5 Prozent werde Berlin 2025 weiter zu den Zugpferden der deutschen Wirtschaft gehören. Die Bundesbank erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland insgesamt dieses Jahr leicht schrumpft und 2025 nur minimal um 0,2 Prozent zunimmt.



Treiber der Entwicklung in Berlin dürfte der IBB-Schätzung zufolge das in der Hauptstadt traditionell starke Dienstleistungsgewerbe sein. Zuletzt verzeichnete der Sektor demnach ein Wachstum von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vor allem der Handel hat

der IBB zufolge zum Jahresende deutlich davon profitiert, dass die Kauflaune bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Berlin zurückgekehrt sei.