"Wir wissen nicht, ob das Heu tatsächlich auch das MKS-Virus in sich hatte", sagte Brandenburgs Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) dem rbb am Montagmorgen. Es seien normale seuchenschutzrechtliche Maßnahmen.

Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) will am Montag mit Branchenvertretern über die Tierseuche beraten. Derweil sollen am Montag weitere Nutztiere getötet werden. Betroffen ist nach Angaben der Landesregierung der Bestand eines Hofes in Schöneiche (Oder-Spree). Es handele sich um 55 Ziegen und Schafe sowie drei Rinder. Keines der Tiere habe Anzeichen einer Infektion gezeigt, hieß es. Der Betrieb habe aber Heu von dem Hof in Hönow bezogen, in dem die Seuche ausgebrochen ist. Deshalb müssten die Tiere getötet werden.

Jahrelang gab es keinen Fall von Maul- und Klauenseuche in Deutschland. Nun wurde das Virus in Wasserbüffeln in Brandenburg festgestellt. rbb|24 beantwortet die wichtigsten Fragen zum Ausbruch.

Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) könnte die deutschen Agrarexporte bremsen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium geht davon aus, dass Ausfuhren von Milch, Milchprodukten, Fleisch und Fleischprodukten in Länder außerhalb der EU kaum mehr möglich sind, wie es am Sonntag mitteilte. Erste Länder zogen bereits Konsequenzen aus dem deutschen Seuchenfall. Südkorea etwa stoppte Schweinefleischimporte aus Deutschland. Die Niederlande verhängten ein landesweites Transportverbot für Kälber.

Menschen sind dem Friedrich-Loeffler-Institut zufolge für das MKS-Virus praktisch nicht empfänglich. Auch von pasteurisierter Milch, daraus hergestellten Milchprodukten oder von Fleisch gehe unter den in Deutschland üblichen hygienischen Bedingungen zufolge keine Gefahr aus. Hunde, Katzen und andere Haustiere können in der Regel ebenfalls nicht erkranken.

Die Maul- und Klauenseuche ist eine hochansteckende, meldepflichtige Viruserkrankung bei Klauentieren wie Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen. Auch viele Zoo- und Wildtiere können erkranken. So haben in Berlin der Zoo, der Tierpark und Kinderbauernhöfe vorübergehend geschlossen. Die sehr leicht übertragbare Krankheit verläuft bei den meisten erwachsenen Tieren nicht tödlich, führt aber zu einem lange anhaltenden Leistungsabfall. Behandlungsmöglichkeiten gibt es nicht.

Das MKS-Virus war in Proben von Wasserbüffeln in Hönow nahe Berlin nachgewiesen worden. Der genaue Ursprung des Virus ist weiterhin nicht bekannt, ebenso nicht, wie es in den Tierbestand kam.

Um den Tierhalterbetrieb ist per Allgemeinverfügung ein etwa drei Kilometer großer Schutzkreis sowie eine zehn Kilometer große Überwachungszone eingerichtet worden. Damit überschreiten die Schutz- und die Überwachungszone auch die Kreisgrenzen - somit sind auch der Landkreis Barnim und die Stadt Berlin betroffen [maerkisch-oderland.de]. In der Schutzzone werden alle potentiell betroffenen Tiere kontrolliert, in der größeren Überwachungszone wird nur stichprobenartig kontrolliert. In beiden Bereichen sind Transporte dieser Tiere verboten.