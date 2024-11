Haushaltskürzungen in Berlin

Die schwarz-rote Koalition hat am Dienstag ihre Sparpläne vorgestellt. Nun steht fest, in welchen Bereichen drei Milliarden Euro gespart werden. Die anderen Parteien kritisierten die Pläne scharf. Eine Gewerkschaft sieht hingegen die Pläne positiv.

Laut den Grünen-Politikern wird die Verkehrswende in Berlin gestoppt, da die Mittel für den OPNV "massiv gekürzt" würden. Sie kritisieren auch die Verdopplung des Preises für das Sozialticket und die Kürzungen beim Klimaschutz.

Die Vorsitzenden der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Bettina Jarasch und Werner Graf, kritisierten die Sparbeschlüsse des Senats scharf: "Schwarz-Rot macht Politik gegen die Menschen: Alle, die in Berlin unterwegs sind, werden die Sparbeschlüsse von Schwarz-Rot besonders bitter zu spüren bekommen", hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Nach der Vorstellung ihres Drei-Milliarden-Sparprogramms verteidigen die Berliner Regierungsparteien CDU und SPD ihre Beschlüsse. Starken Gegenwind erhält die Berliner Schwarz-Rote-Koalition jedoch hingegen von der Opposition und der Kulturbranche, die am Dienstagabend ein Protestkonzert gegen die Kürzungen organisiert hat.

Die Berliner AfD hatte bereits am Vortag die geplanten Kurzungen kritisiert. Die Ideen zu alternativen Finanzierungen sehe die Partei "überaus kritisch", teilte Kristin Brinker, AfD-Fraktionsvorsitzende, mit. Dabei würden am Parlament vorbei "Schattenhaushalte" geschaffen. Auch die Pläne, die landeseigenen Unternehmen mit zusätzlichen Krediten zu belasten, sieht die Partei kritisch.

Die Linksfraktion hatte am Montag ebenfalls die Kürzungen kritisiert und den Rücktritt von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) gefordert, da ihr großes Wahlversprechen - das 29-Euro-Ticket - nur vier Monaten nach seiner Einführung gestrichen werde.

Auch die in Berlin außerparlamentarische FDP hält die Kürzungspläne für verfehlt. "Wer in fundamentalen Bereichen wie Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft, ÖPNV und Verwaltungsdigitalisierung kürzt, der hat nicht nur die Stadt nicht verstanden, dessen Politik ist sogar schädlich", teilte der Berliner FDP-Landesvorsitzender Christoph Meyer am Dienstag mit. Die regierende Koalition verabschiede sich zudem vom Projekt Verwaltungsreform, hieß es.