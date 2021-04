Helmut Krüger Potsdam Freitag, 23.04.2021 | 17:23 Uhr

In der Tat haben die beteiligten Schauspielenden das in ihnen steckende Vermögen nicht voll ausgeschöpft. Zu was wären sie in der Lage gewesen: Wortschöpfung, (Re)Zitieren wie Ulrich Tukur es bloß angedeutet hat, die Sperrigkeit, die in all den Maßnahmen liegt und liegen muss, mit persönlichen Empfindungen verbinden und diese per Sprache vermitteln.



Stattdessen eben: Eine ironische Wendung eines an der Oberfläche stehengebliebenen Grolls. Das ist zwar stilistisch besser als das, was Menschen zu Außer-Corona-Zeiten nach dem 5. Bier in der Kneipe äußern, doch wird das weder ihrem Vermögen noch einer Quasi-Verpflichtung aufgrund ihrer Bekanntheit gerecht. Kein bloßes Nachbeten ist verlangt, allerdings auch nicht, Wasser auf die Mühlen derjenigen zu gießen, die jetzt - behaupteterweise unvorhersehbar - die falschen Claquere sind. So viel Sensibilität sollte schon sein, da stimme Ihnen zu, Frau Ossowski.