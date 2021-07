Der Frust, den der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) wegen der Unsicherheiten in der Corona-Pandemie schiebt, ist nachvollziehbar. Derzeit ist es so: Tanz- oder Musikveranstaltungen draußen mit Hygienekonzept wie Abstandhalten, Masken- und Testpflicht sind in Berlin zugelassen mit bis zu 1.000 Menschen. Für Messen und andere Großveranstaltungen gilt eine Obergrenze von 2.000 Personen im Freien und 1.000 bis 2.000 in Innenräumen. Für die wenigsten großen Player auf dem Konzertmarkt ist das eine Option, die sich wirtschaftlich lohnt.

Kürzlich fielen mir zwei Konzerttickets in die Hände. Gekauft hatte ich sie bereits im Herbst 2019. Wie sehr hatte ich gehofft, die Künstlerin in diesem Jahr live erleben zu können. Doch mit Blick auf die Infektionslage und den Veranstaltungsort (in die Max-Schmeling-Halle in Berlin passen bei einer Bühne in der Mitte und ohne Stühle rund 12.000 Menschen hinein) schwand jede Hoffnung. Das Konzert wird nachgeholt – im September 2022.

Um die Impfquote zu erhöhen, schlägt Leder deshalb vor, die privaten Veranstalter könnten doch die Kampagnen unterstützen. Denkbar wären mobile Impfteams vor Veranstaltungen. Auch das, so sagt es Jens Michow vom BDKV, ist aus seiner Sicht möglich. Am Ende bleibt es aber den Künstler*innen selbst überlassen, ob sie nicht nur ihr neues Album zum Besten geben, sondern sich auch aktiv an einem politischen Diskurs beteiligen. Wie so etwas schlecht laufen kann, zeigt das kurz vor der Zugabe abgebrochene Nena-Konzert am vergangenen Wochenende.

Dass sich so etwas wiederholt, will auch der Verband nicht. Deshalb hoffe man, dass sich viele bekannte Künstler*innen für Impfangebote vor ihren Fans aussprechen und nicht – wie in Nenas Fall – indirekt dagegen. So weit, so kein Konflikt. Doch auch die Politik ist gefragt.

In den Monaten der Pandemie war vieles unsicher und besonders die Kulturschaffenden hatten dafür großes Verständnis. Nun gilt es aber, Zusagen auch einzuhalten. Wer hätte gedacht, dass wir im September, wie es von Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt wurde, wirklich alle ein Impfangebot erhalten würden (Kinder und Jugendliche mal ausgenommen)? Und selbst Klaus Lederer sagte bereits an anderer Stelle: Wenn dieser Punkt erreicht ist, muss man sich schon fragen, wie Einschränkungen für Geimpfte dann noch gerechtfertigt sein können.

Die Veranstaltungsbranche sollte nun also auch das Recht bekommen, auf ihren Teil der Abmachung zu bestehen und dafür auch verbindliche Zusagen zu erhalten. Denn was Menschen noch trauriger stimmen würde, als ein verschobenes Konzert wäre wohl ein komplett abgesagtes Konzert. Nämlich dann, wenn der Veranstalter pleite ist.