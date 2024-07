Mehrere Badeunfälle gemeldet - 84-Jährige Berlinerin kommt in Brandenburger Badesee ums Leben

So 21.07.24 | 21:05 Uhr

Bild: dpa/Jürgen Held

In Brandenburg und in Berlin haben sich am Hitzewochende mehrere Badeunfälle ereignet. In Liebenwalde (Oberhavel) kam am Samstag eine 84-jährige Frau beim Baden im Kuhpanzsee ums Leben. Die Berlinerin sei allein in dem See im Ortsteil Böhmerheide schwimmen gewesen, teilte die Polizei mit. Angehörige hätten sie nach wenigen Minuten leblos im Wasser treibend gefunden. Sie versuchten, die Seniorin zu reanimieren, das gelang jedoch auch den herbeigerufenen Rettungskräften nicht mehr.

dpa/Skolimowska 2 min Berlin - 11-Jähriger nach Badeunfall im Freibad Wilmersdorf reanimiert Ein Kind ist am Sonntag im Freibad Wilmersdorf bewusstlos aus dem Wasser gezogen worden. Badegäste und Rettungskräfte haben das Kind reanimiert. Das Bad wurde vollständig geräumt.

Kinder in Brandenburg und Berlin aus dem Wasser gerettet

Ein vierjähriger Junge konnte in Woltersdorf (Oder-Spree) wiederum aus einem Teich gerettet werden. Das Kind habe am Samstag bei einer Geburtstagsfeier in dem Gewässer mit mehreren anderen Kindern gebadet, berichtete die Polizei am Sonntag. Die anderen Kinder hätten dann gesehen, dass der Vierjährige im Wasser treibe. Der Junge sei umgehend aus dem Teich gerettet worden und habe reanimiert werden können. Ein etwa sechs Jahre altes Mädchen versank in Berlin beim Spielen am Tegeler See im Wasser und wurde von einem Rettungsschwimmer gerettet. Das Kind habe in einem Schwimmring im Wasser gespielt, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit. Von der DLRG-Station aus sei beobachtet worden, wie das Mädchen durch den Ring nach unten rutschte und im Wasser versank.

Der Rettungsschwimmer sei sofort ins Wasser gesprungen und habe es an die Wasseroberfläche geholt. "Da es sich um eine Nichtschwimmerin handelt, war es eine Rettung vor dem Ertrinkungstod", heißt es. Der Vater des Mädchens habe das Kind während des lebensgefährlichen Vorfalls nicht im Blick gehabt.

11-Jähriger in Freibad reanimiert

In einem Freibad in Berlin-Wilmersdorf musste ein 11-jähriger Junge zudem nach einem Badeunfall reanimiert werden. Er sei am frühen Sonntagnachmittag zunächst bewusstlos aus dem Schwimmerbecken des Sommerbades gezogen worden. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit vier Rettungswagen an, auch ein Notarzt war vor Ort. Zudem sei ein Rettungshubschrauber verständigt worden. Nach der Reanimation wurde der Junge zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.