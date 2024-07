Bürger Berlin Samstag, 13.07.2024 | 12:38 Uhr

Öffentliche Toiletten sind Mangelware in Deutschland und Berlin. Dass viele neu errichtet wurden ist natürlich super. Dass sie zerstört werden ist unfassbar, aber drückt leider den Zustand unserer Gesellschaft aus. Kein Respekt. Außerdem: Alles, was automatisch ist, funktioniert nicht automatisch gut. Es ist sehr anfällig. Das sieht man ja auch im ÖPNV. Früher wurden Toiletten von Personal betreut. Das funktioniert. Ich bin gerne bereit, dafür 50 Cent zu bezahlen. Eine andere Lösung sind Kooperationen mit der Gastronomie, so dass jeder dort unentgeltlich auf Toilette gehen kann. Dafür kriegen die Betreiber etwas von der Stadt (und ziehen Kunden in ihren Laden). Das gibt es in einigen Städten schon. ("Die nette Toilette")