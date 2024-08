Internationaler Haftbefehl - Verurteiltes Paar flieht von Berlin in die USA

Mi 28.08.24 | 13:53 Uhr | Von Roberto Jurkschat

Bild: dpa/Jakub Porzycki

Kristina und Alexandre Z. führen zwischen Berlin und Miami ein Leben im Luxus, bis die kriminellen Machenschaften des Paares auffliegen. Nach einem aufwendigen Strafverfahren verschwinden sie von der Bildfläche. Von Roberto Jurkschat

Eigentlich sollten sie demnächst ins Gefängnis: Kristina Z. für drei Jahre und elf Monate ins Frauengefängnis Berlin-Lichtenberg und ihr Ehemann, Alexandre Z., für vier Jahre und acht Monate in der JVA Tegel. Eigentlich wurden beide längst zu hohen Geldstrafen verurteilt, der Jeep der G-Klasse einkassiert, der Mercedes Coupé beschlagnahmt. Auch die Schlüssel zum Wolkenkratzer-Apartment in Miami im US-Bundesstaat Florida mit Panoramablick über den Atlantik liegen schon in einem Depot der Berliner Justizverwaltung. Kristina und Alexandre Z., US-Staatsbürger mit russischen Wurzeln, wurden am Berliner Landgericht im Mai 2023 als zwei Hauptakteure einer Bande verurteilt, die ein kriminelles Großunternehmen steuerte.

Flucht in die USA

Für die Ermittlungen gegen das millionenschwere, internationale Netzwerk wurde in Berlin und Brandenburg eine behördenübergreifende Sondereinheit geschaffen, die Besondere Aufbauorganisation (BAO) "Obelisk". Über mehrere Jahre arbeiteten darin Ermittler der Bundespolizei, des Hauptzollamtes Potsdam und der Berliner Steuerfahndung unter der Leitung der Berliner Oberstaatsanwältin Christine Höfele. Im Gespräch mit rbb|24 erklärt Höfele, die Ermittlungen der BAO "Obelisk" führten zum bundesweit größten Strafverfahren im Bereich Arbeitsausbeutung der vergangenen Jahre. Teilweise waren bei Razzien gegen die Bande mehr als 1.200 Beamte im Einsatz, Telefone wurden über Monate abgehört, die Justiz ermittelte rund 1.800 Geschädigte aus Osteuropa, die in den Lagerhallen deutscher Einzelhandelskonzerne als Leiharbeiter ausgebeutet wurden - viele von ihnen in Brandenburg und in Berlin. Die jahrelangen Freiheitsstrafen, die Strafzahlungen und Beschlagnahmen in Millionenhöhe wertet Oberstaatsanwältin Höfele als Erfolg. Allerdings ist nun die Frage, wann und ob Kristina (46 Jahre) und Alexandre Z. (59 Jahre) ihre Haftstrafen absitzen müssen. Denn das Gericht hatte die Untersuchungshaft der beiden Hauptbeschuldigten zwischen Urteil und Haftvollstreckung ausgesetzt - damit war das Paar auf freiem Fuß. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind nun beide im Frühjahr vom Radar der Justiz verschwunden. "Nach unseren Informationen haben sich beide in die USA abgesetzt", sagt Höfele. Das Urteil gegen das Ehepaar Z. ist noch nicht rechtskräftig. Trotz umfangreicher Geständnisse hatten Kristina und Alexandre Z. Revision beim Bundesgerichtshof beantragt. Oberstaatsanwältin Höfele ist optimistisch, dass Karlsruhe das Berliner Urteil bestätigen wird: "Die Urteilsbegründung des Landgerichts ist sehr gut und wird einer Überprüfung in jeder Hinsicht standhalten."

15 Menschen in 2-Zimmer-Wohnung

Im Rahmen ihrer Ermittlungen hatte die BAO Obelisk neun Personen identifiziert, die zwischen 2018 und 2021 Menschen mit gefälschten Papieren zu Leiharbeiter:innen gemacht wurden, die angeblich aus der EU kamen. Die Geschädigten, größtenteils von Armut betroffene junge Männer, wurden unter falschen Versprechen in Kasachstan, der Republik Moldau, der Ukraine und anderen Nicht-EU-Ländern rekrutiert und mit falschen Personalausweis-Karten nach Deutschland geschleust. Arbeitgebern in der Bundesrepublik wurde vorgetäuscht, es handle sich um Arbeiter, die von Zeitarbeitsfirmen in den baltischen Staaten Estland und Litauen nach Deutschland entsandt werden - und als EU-Bürger in der Bundesrepublik legal beschäftigt werden durften. Ein großer Teil dieser Menschen arbeitete in den großen Logistikstandorten des Einzelhandels in Berlin und Brandenburg. Kristina und Alexandre Z. hatten sich laut Gericht unter anderem um die Unterbringung der Arbeiter gekümmert: Einige kamen in angemieteten Privatwohnungen unter, zeitweise mit 15 Personen in zwei Zimmern. Andere wurden in Monteursunterkünfte auf dem Brandenburger Land einquartiert, jeden Morgen abgeholt und zur Arbeit gefahren. Wie aus dem 340-seitigen Urteil des Landgerichts hervorgeht, waren die Zimmer nur für einen Aufenthalt einiger Tage ausgelegt. Wegen der räumlichen Enge und durch Alkoholkonsum in den Wohnungen sei es immer wieder zu Streit unter den Bewohnern gekommen. Für die Unterbringung und den Transport wurde den Arbeitern Gebühren von ihrem Lohn abgezogen - Urlaubsentgelt und Krankengeld gab es nicht, vermeintliche Fehler wurden mit Strafzahlungen geahndet. Aufgrund der massiven Ausbeutung waren die Lebensumstände größtenteils elend. Ein Mann sagte nach Angaben der Staatsanwaltschaft aus, er habe in der Küche seiner Unterkunft Gemüseabfälle gegessen, weil ihm das Geld fehlte, um sich richtige Lebensmittel zu kaufen.

In den großen Hallen der Logistik-Unternehmen arbeiteten auf dem Papier legale Leiharbeiter aus Ungarn, Rumänien oder Bulgarien, die nur vorübergehend in Deutschland waren. Auf dem Papier bekamen diese Arbeiter auch den gesetzlichen Mindestlohn von damals rund 9 Euro. In Wirklichkeit hatten sich die Ausgebeuteten allein aufgrund ihrer Einreise mit falschen Dokumenten selbst strafbar gemacht - ein indirekter Schutz für die Drahtzieher, weil die Angst vor Strafe und Ausweisung die Geschädigten von der Polizei fernhielt. Von dem regulären Lohn, den große Einzelhandelsketten an die Zeitarbeitsfirmen im Ausland überwiesen, kam am Ende nicht einmal die Hälfte bei den Arbeitern an. Laut Gericht lag die Lohnquote zwischen 36 und 50 Prozent. Ein großer Teil des Geldes, das für die Leiharbeiter bestimmt war, wanderte im Baltikum von Konto zu Konto, wurde schließlich von der Bande als Gewinn kassiert.

Retter in der Pandemie

Die Hauptprofiteure mit Gewinnen in Millionenhöhe waren einerseits der 52-jährige Stanislav Z. aus Bremen, der Ideengeber an der Spitze des Systems - und andererseits das Berliner Ehepaar Kristina und Alexandre Z. mit Eigentumswohnung in Berlin-Schmargendorf. Sechs weitere Angeklagte, die unter anderem für die Anwerbung, den Kauf falscher Personalausweis-Karten und die Buchhaltung zuständig waren, erhielten mit monatlich zwischen 3.000 und 4.700 Euro netto einen vergleichsweise kleinen Anteil des Millionengewinns. Im deutschen Online- und Einzelhandel herrschte insbesondere während der Pandemie ein großer Bedarf an billigen Arbeitskräften - in den Ländern hinter der Ost-EU-Grenze dagegen große Armut: Nach Überzeugung des Gerichts waren das die zwei wichtigsten Säulen für das kriminelle Geschäft mit der Arbeitnehmerüberlassung. "Man kann wahrscheinlich sagen, dass diese Zwangsarbeit einen großen Anteil daran hatte, dass die Logistik des Einzelhandels in der Corona-Pandemie weiter funktionieren konnte", sagt Höfele.

Perfide war dieses System vor allem, weil das Geld, das den Arbeitern blieb - rund 4 bis 5 Euro pro Stunde - noch immer mehr war, als sie in der Heimat legal hätten verdienen können. Andererseits war es für die Einzelhandelskonzerne angesichts eines großen Mangels an Arbeitskräften in der Logistikbranche attraktiv, Zeitarbeiter aus dem Ausland zu beschäftigen. Zumal die anfallenden Sozialversicherungsbeiträge an den Standorten der Zeitarbeitsfirmen in Estland oder Lettland anfallen - und deshalb deutlich geringer sind.

Ausbeutung an bundesweit 40 Logistikstandorten

Voraussetzung für den langfristigen Erfolg war aus Sicht der Bande, dass die Rekrutierung immer neuer Arbeiter aus Drittstaaten reibungslos funktionierte: Weil der Equal-Pay-Grundsatz vorsieht, dass Zeitarbeiter nach neun Monaten in Deutschland denselben Lohn wie die Stammbelegschaft erhalten, waren die Jobs zeitlich beschränkt - auch wenn die Bande Arbeiter oft über Umwege an andere Einzelhändler weitervermittelte. Die Rekrutierung in Moldau, Kasachstan oder der Ukraine funktionierte dem Urteil zufolge unter anderem über Vermittlungsagenturen auf russischen Webseiten. Diese sollen den Bewerbern zum Teil bereits falsche Personaldokumente angeboten haben. In diesen Portalen inserierte die Bande Jobs in Deutschland mit geringen Anforderungen: Die Leiharbeiter sollten nicht über 40 Jahre alt sein, keine Alkoholiker, gesund und arbeitswillig. Allein im Tatzeitraum sollen auf diese Art "deutlich mehr als 1.000" Menschen nach Deutschland geschleust worden sein. Um den Rahmen nicht zu sprengen, hatte das Gericht das Verfahren auf 99 Einzelfälle beschränkt, zu denen die Ermittler der BAO Obelisk detaillierte Akten angelegt hatten. In den Unterlagen der illegalen Zeitarbeitsfirmen allerdings tauchten die Namen von insgesamt mehr als 1.800 Personen auf, die zwischen 2018 und 2021 offenbar an bundesweit insgesamt 40 Logistikstandorten ausgebeutet wurden.

Innenleben der "Firma"

Die Hauptbeschuldigten Stanislav Z., Alexandre Z. und Kristina Z. hatten in ihrem kriminellen System verschiedene Rollen. Das Gerichtsurteil bezeichnet den 52-jährigen Stanislav Z. aus Bremen als Ideengeber - und denjenigen, der die Zeitarbeitsfirmen in den baltischen Staaten gegründet und aufgebaut hat. Den gelernten Zahnmediziner Alexandre Z., den er seit seiner Jugend kennt, überzeugt Stanislav Z. im Jahr 2016 von seiner Idee, Zeitarbeiter aus ärmeren Ländern in Osteuropa in Deutschland auszubeuten. Anders als Stanislav Z. sprechen Alexandre und Kristina Z. Englisch und verfügen dem Gerichtsurteil zufolge über ein sicheres Auftreten im geschäftlichen Umgang. Als Vertreter der Zeitarbeitsfirmen in Berlin und Brandenburg akquirierte das Paar die Großkunden in der Region und baute den Geschäftsbereich für die Arbeitnehmerüberlassung deutlich aus. Ein Vertrauter von Stanislav Z., der Bremer Steuerberater Jörg S., verlieh den Unternehmen laut Urteil einen seriösen Anstrich, organisierte die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung bei der Bundesagentur für Arbeit und kümmerte sich darum, dass die Abrechnungen einen korrekten Anschein hatten. Ein weiterer Beschuldigter, Mikhail S., war mit der Betreuung der Leiharbeiter und mit Chauffeurdiensten betraut. Ein Mann namens Sergej K. kümmerte sich um die Beschaffung gefälschter Personalausweis-Karten in großem Stil.

Reiche Zahnmediziner von nebenan

In ihrer Eigentumswohnung in Berlin-Schmargendorf führten Kristina und Alexandre Z. lange ein Leben im Luxus, fuhren Autos im Gesamtwert von 300.000 Euro und kauften von den Einnahmen eine Wohnung in Miami. Bis zur Festnahme von Kristina und Alexandre Z. durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Dezember 2021 glaubten Nachbarn laut Staatsanwaltschaft, es mit reichen Zahnmedizinern zu tun zu haben. Wie Oberstaatsanwältin Christine Höfele rbb|24 sagte, hatte die Staatsanwaltschaft den Vorwurf des Menschenhandels in der Anklage erhoben und ein höheres Strafmaß angestrebt. Den Punkt wies das Gericht allerdings zurück. "Die Begründung war, dass sich die Geschädigten selbst nicht in ausreichendem Maß als Menschenhandelsopfer gesehen haben", sagt Höfele. Der Schuldspruch aufgrund der Anklagepunkte des bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und Steuerhinterziehung gebe aus ihrer Sicht nur einen Teil der Wirklichkeit wieder. "Das Problem ist, wie der Paragraf Menschenhandel im Strafgesetzbuch definiert ist. Aus meiner Sicht sollte Menschenhandel nicht ausschließlich von der Wahrnehmung der Betroffenen abhängig sein, auch damit wir die ohnehin traumatisierten Menschen nicht durch Vernehmungen verschiedener Instanzen erneut traumatisieren." Dennoch sind die Haftstrafen und auch die Geldstrafen beträchtlich für ein Verfahren, in dem es um Tatbestände im Bereich der Arbeitsausbeutung geht: Stanislav Z. als Hauptverantwortlicher sieben Millionen Euro, Alexandre Z. 3,3 Millionen Euro.

Fahndung mit internationalem Haftbefehl

Seit dem Bekanntwerden ihrer Flucht im Frühjahr werden Alexandre und Kristina Z. mit internationalem Haftbefehl gesucht, eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes über die Revision steht noch aus. In den USA, wo Alexandre und Kristina Z. für einige Jahre wohnten, ist das Paar den Justizbehörden bereits bekannt. Im November 2013 hatte das Bezirksgericht Kings County in New York Kristina Z. bereits wegen Sozialbetrugs zu einer Geldstrafe verurteilt. Die damals 34-Jährige hatte über mehrere Jahre 25.000 Dollar aus einem Gesundheitsfürsorgeprogramm für Bedürftige bezogen - und ihre wahren Lebensverhältnisse verschleiert, wie die Bezirksstaatsanwaltschaft Kings County rbb|24 mitteilte. Während sie die Sozialleistungen bezog, kaufte sich Z. für 890.000 Dollar eine Wohnung in Brighton Beach im New Yorker Stadtteils Coney Island. Kreditkartenzahlungen dokumentierten zudem Einkäufe bei teuren Modegeschäften und in mehreren Hotels und Restaurants in Las Vegas. Auf ihren Namen waren mehrere Autos angemeldet, darunter ein Aston Martin, ein Porsche und ein BMW. Die Berliner Staatsanwaltschaft sieht Anhaltspunkte, dass das Geld für den luxuriösen Lebensstil bereits damals aus unlauteren Geschäften stammte. Laut Oberstaatsanwältin Höfele haben Ermittler Hinweise zum Aufenthaltsort des Paars in den USA. Zuständige für die Fahndung vor Ort ist den Angaben zufolge nun das Federal Bureau of Investigation (FBI).

Die "Firma" Stanislav Z. Stanislav Z. (52 Jahre) wuchs dem Urteil des Landgerichts zufolge auf in der Sowjetunion und absolvierte dort ein Studium der Bratsche für Symphonieorchester. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR gelang es Z. demnach in verschiedenen Sparten viel Geld zu verdienen. Dazu gehörten das Geschäft mit Autos, Aktivitäten in der Baubranche und die Produktion von Waschmittel. Nach seinem Umzug nach Deutschland soll Z. sich bereits vor 2016 mit der "Geschäftsidee" der Arbeitnehmerüberlassung befasst haben. In dem kriminellen System, das die Beschuldigten intern als "Firma" bezeichneten, war Z. laut dem Urteil der "Ideengeber". Er habe die baltischen Zeitarbeitsfirmen gegründet, aufgenbaut und sie als "faktischer Geschäftsführer" kontrolliert. Das Gericht beschreibt Z., der in Bremen lebt und dort seine Haftstrafe verbüßt, als selbstbewusst und die "unangefochtene Führungsspitze" des von ihm gegründeten und stetig verfeinerten kriminellen Systems. Er gab Arbeitszeiten, Krankheits- und Urlaubsregelungen, Kündigungen und Strafzahlungen vor. Laut Gericht geschah dies immer unter der Prämisse einer maximalen Gewinnorientierung und einer verächtlichen Herablassung gegenüber den Leiharbeitern, die er dem Urteil zufolge als "Sklaven" bezeichnete. In dem Bundesgebiet außerhalb von Berlin-Brandenburg habe Z. mit Hilfe des ihm unterstellten verurteilten Jörg S. das operative Geschäft geführt - mit großem finanziellen Erfolg. Im Tatzeitraum von Dezember 2017 bis Dezember 2021 erzielte er laut Gerichtsurteil einen Umsatz von knapp 29 Millionen Euro. Pro Monat waren in ganz Deutschland an bis zu 40 Einsatzorten wahrscheinlich rund 1.800 Leiharbeiter beschäftigt. Urteil: Sieben Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe, 7 Millionen Euro Geldstrafe

Alexandre Z. Alexandre Z. (59 Jahre) hat Zahnmedizin studiert und ist als Kind von Ärzten in der Sowjetunion aufgewachsen - so stellt es das Urteil des Landgerichtes dar. Stanislav Z. und Alexandre Z. kennen sich demnach aus ihrer Jugend, weil ihre Mütter gemeinsam studiert haben und befreundet waren. Nach seiner Auswanderung in die USA soll Z. sich selbstständig gemacht und ein Abrechnungs-und Inkasso-Unternehmen für ärztliche Leistungen gegründet haben. Sein Plan ist laut Gericht, sich nach einer Haftverbüßung wieder eine berufliche Existenz als Zahnarzt in Deutschland aufzubauen. Das Urteil bezeichnet Z. als "Gesicht und Seele" der Zeitarbeitsgeschäfte im Regionalbereich Berlin-Brandenburg. Nach der Vereinbarung der Partnerschaft mit Stanislav Z. baute Alexandre Z. mithilfe seiner Ehefrau Kristina den Regionalbereich in Berlin und Umfeld auf. Das Ehepaar trat laut Gericht "sicher und professionell im geschäftlichen Umgang" auf. Alexandre Z. akquirierte mit seiner Ehefrau Kristina in Berlin und Brandenburg Logistiklager großer Einzelhandelsketten oder Onlineversandhändler als attraktive Kunden und führte das operative Geschäft in der Region. Z. soll ausgesagt haben, er dass er um die Überweisung seines Gewinnanteils "betteln" musste, ohne dessen Berechnung kontrollieren zu können. Die finanzielle Abhängigkeit von Stanislav Z. soll Alexandre Z. missfallen haben. Urteil: Vier Jahre und acht Monate Freiheitsstrafe, 3,3 Millionen Euro Geldstrafe.

Kristina Z. Kristina Z. (46 Jahre) arbeitete dem Urteil nach in den USA als Rechtsanwaltsfachangestellte bei verschiedenen Anwälten im Bereich Immobilienrecht und Corporate Law. Sie verfügt über sehr gute Deutschkenntnisse. Nach ihrer Rückkehr nach Berlin arbeitete sie zunächst bei einem Pflegedienst, bevor sie zusammen mit ihrem Ehemann für die baltischen Gesellschaften tätig wurde. Z. akquirierte dem Urteil des Landgerichts zufolge gemeinsam mit ihrem Ehemann die Kunden in Berlin-Brandenburg und übernahm die Verantwortung und Leitung des gesamten Büroapparates, der einen erheblichen Umfang aufgrund der Anforderungen der hiesigen Großkunden und deren Compliance-Abteilungen hatte. Sie trat dem Urteil zufolge als Ansprechpartnerin auf, wenn die Großkundan Fragen an die Zeitarbeitsfirmen im Baltikum hatten. Zusätzlich profitierte sie laut Gericht unmittelbar aus den Taten und den hieraus resultierenden Gewinnen durch eine luxuriöse Lebensführung samt kostspieligen Autos. Insgesamt erlangte sie über ihren Ehemann mindestens 500.000 Euro aus der Begehung ihrer Straftaten. Im Ermittlungsverfahren soll sich Z. "überwiegend geständig eingelassen" haben. Urteil: Drei Jahre und elf Monate Freiheitsstrafe, 500.000 Euro Geldstrafe.

Jörg S. Der Steuerberater und ehrenamtlich beim THW engagierte Jörg S. (64 Jahre) aus Bremen ist laut Gericht ein langjähriger Vertrauter des Bandenoberhauptes Stanislav Z. Im Auftrag von Z. beantragte S. für die Gesellschaften die erforderlichen Erlaubnisse der Arbeitnehmerüberlassung bei der Bundesagentur für Arbeit in Kiel. S. und dessen Steuerberatungsgesellschaft in Bremen beschreibt das Urteil als das "seriöse Aushängeschild für das kriminelle Unternehmenskonstrukt", wozu auch der Briefkopf eines Unternehmens beitragen sollte. Eine weitere Aufgabe war die seriöse und fehlerfreie Rechnungsstellung durch diese Unternehmen, die S. mit seinen Mitarbeitern ebenfalls erledigte. Der Angeklagte S. erstellte im Auftrag von Stanislav Z. die Rechnungen der baltischen Zeitarbeitsfirmen an die deutschen Entleihunternehmen. Der Angeklagte soll laut Gerichtsurteil monatlich 3.000 Euro vom Gewinn von Stanislav Z. erhalten haben. Das Urteil beschreibt das Verhältnis der beiden Angeklagten als geprägt durch eine Dominanz von Z., der S. "Tag und Nacht" telefonisch oder per Messenger kontaktierte, ihm Anweisungen erteilte, Leistungen einforderte und bei Missfallen dessen Position als "Gehaltsempfänger" verdeutlichte. Urteil: Zwei Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Mikhail S. Mikhais S. war laut Gerichtsurteil die rechte Hand von Stanislav Z. und der "Mann für alles". In der ehemaligen Sowjetunion studierte S. vier Jahre lang an einer technischen Universität, absolvierte eine einjährige Ausbildung bei der Polizei und arbeitete auch als Polizist. In Deutschland arbeitete S. als Vorarbeiter in einem Fleischereifachbetrieb, bis dieser Ende 2016 geschlossen wurde. Nach einem Arbeitsunfall im Frühjahr 2017 bei seinem nächsten Arbeitgeber, einem Abbruchunternehmen, war er zunächst ohne Arbeit, bis er ab Dezember 2017 für die Zeitarbeitsfirmen von Stanislav Z. arbeitete. Zum Zeitpunkt des Urteils im Mai 2023 war er Angestellter bei einem Bauunternehmen. Die Aufgaben S. in der "Firma" waren vielfältig. Er arbeitete nach Angaben des Gerichts ununterbrochen, "war rund um die Uhr erreichbar und erfüllte die ihm übertragenen Aufgaben ohne Nachfragen oder Skrupel und mit hoher Loyalität". Auch in seinen Urlauben soll er nahezu unentwegt telefoniert haben, um in ganz Deutschland die Arbeitnehmerüberlassung der Zeitarbeitsfirmen zu organisieren und Fragen von Kunden und Leiharbeitern zu beantworten. Neben den operativen Aufgaben für die Firma war S. jedenfalls zu Beginn auch Gehilfe im privaten Bereich von Stanislav Z.. Dazu gehörten Chauffeursdienste für die Tochter oder den Hund von Z. - ebenso wie Erledigungen für dessen Lebensgefährtin. Anders als Alexandre und Kristina Z. war S. ähnlich wie Jörg S. nicht direkt am Gewinn der "Firma" beteiligt. Bis Mitte 2018 war er in Deutschland offiziell nur auf Minijobbasis angestellt, während er von der "Firma" monatlich ein Nettolohn in Höhe von 3.500,00 Euro zuzüglich Auto- und Spritkosten ausgezahlt bekam. Ab Juli 2021 erhielt er monatlich ein Nettolohn von 4.700,00 Euro. Urteil: Vier Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe, rund 140.000 Euro Geldstrafe. Alle anzeigen