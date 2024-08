Tote Frau in Mehrfamilienhaus entdeckt

Die Leiche einer Frau ist am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Marzahn entdeckt worden.

Die Tote wurde gegen 17:15 Uhr in der Merseburger Straße von einem Bewohner gefunden, wie die Polizei dem rbb am frühen Montagmorgen mitteilte. Die Ermittlungen zur Identität der Person laufen demnach noch.

Es sei eine Obduktion angeordnet worden, diese solle noch im Laufe des Montagvormittags stattfinden. Danach werde entschieden, ob eine Mordkommission die Ermittlungen übernimmt.