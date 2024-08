Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette hat sich aus der Untersuchungshaft mit einem Statement zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen geäußert. Klette war im Februar in Berlin-Kreuzberg festgenommen worden , ihr wird versuchter Mord und die Beteiligung an schweren Raubüberfällen vorgeworfen.

Zwischen 1999 und 2016 - also nach Auflösung der RAF - soll das Trio mehrere Raubüberfälle im Norden und Westen Deutschlands begangen haben, um sich das Leben im Untergrund zu finanzieren. Das hatte die Staatsanwaltschaft Verden Ende Februar in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. In dem Bericht der Süddeutschen Zeitung heißt es nun, es gebe Anzeichen dafür, dass an den Überfällen eine Gruppe von mindestens vier Tätern beteiligt gewesen sei. Neben Klette sei demnach eine weitere "weibliche Person" darunter gewesen, das hätten dei Anwälte Klettes der Staatsanwaltschaft geschrieben, heißt es in dem Bericht.

Damit - so die Argumentation - könne nicht mehr automatisch davon ausgegangen werden, dass Klette an konkreten Taten beteiligt war. In einer persönlich unterzeichneten Erklärung bestritt die ehemalige Terroristin auch, sie, Garweg und Staub seien bereit gewesen, "über Leichen zu gehen". Die Staatsanwaltschaft "konstruiere" eine Geschichte, behauptet Klette. "Im Gegenteil: Beim Kampf um Befreiung geht es doch gerade auch um eine Welt ohne Gier nach Geld, frei von Ausbeutung und jeglicher Unterdrückung", wird sie von der Zeitung zitiert.