Parkanlage in Rathenow wird wegen Jagd auf Wildschweine geschlossen

Wildschweine bevölkern mehr und mehr die Parkanlage Weinberg in Rathenow. Nun reagiert die Stadt: Die Tiere werden geschossen, die Eingänge zum Naherholungsgebiet abgesperrt. Wann der Park wieder öffnen wird, ist unklar.

Die Parkanlage Weinberg in Rathenow (Havelland) wird bis auf Weiters geschlossen. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Grund sind demnach Wildschweine, die in dem 12,8 Hektar großen Naherholungsgebiet (entspricht 18 Fußballfelder) vermehrt ihr Unwesen treiben.

Die Population solle nun durch gezielte Bejagung reguliert werden. Nach Absprache mit der Unteren Jagdbehörde des Landkreises Havelland sei eine entsprechende Genehmigung erteilt worden, hieß es weiter. Daher werde die Parkanlage einschließlich der Spielplätze ab Montag für die Öffentlichkeit gesperrt.