Muslimin klagt - Urteil im Streit um Gesichtsschleier beim Autofahren erwartet

Mo 27.01.25 | 06:35 Uhr

Bild: dpa/Robin Utrecht

Sie möchte beim Autofahren ihr Gesicht verhüllen, die Straßenverkehrsverordnung aber verbietet das. Ob es in ihrem Fall eine Ausnahme gibt, will am Montag das Verwaltungsgericht Berlin entscheiden.

Eine Muslimin klagt am Montag vor dem Verwaltungsgericht, weil sie mit Gesichtsschleier Autofahren möchte. Das Urteil wird noch am selben Tag erwartet, wie das Gericht mitteilte. Die Klägerin will am Steuer einen Niqab tragen, bei dem das Gesicht mit Ausnahme eines Sehschlitzes bedeckt ist. Sie verlangt darum eine Ausnahmegenehmigung vom Verhüllungsverbot, wie es die Straßenverkehrsordnung vorsieht. Die Frau beruft sich nach Gerichtsangaben auf ihre religiöse Überzeugung und sieht sich in ihren Grundrechten verletzt.

dpa/Rolf Kremming Interview - Verkehrsrechtler über das Verhüllungsverbot im Straßenverkehr - und seine Grenzen Aus religiösen Gründen möchte eine Frau in Berlin mit Gesichtsschleier Autofahren. Doch das verstößt gegen das Verhüllungsverbot. Sie klagt. Für den Verkehrsanwalt Christian Demuth ist die rechtliche Lage eindeutig, wie er im Interview erzählt.

Anderes Gericht lehnte Klage ab

Der Straßenverkehrsordnung zufolge dürfen diejenigen, die ein Kraftfahrzeug lenken, bei der Fahrt ihr Gesicht nicht verhüllen oder verdecken. Sie müssen erkennbar sein und bleiben. Die Straßenverkehrsbehörde kann jedoch in Ausfällen davon absehen. Mit der Thematik haben sich bereits mehrere Gerichte in Deutschland beschäftigt. In Rheinland-Pfalz hatte das Oberverwaltungsgericht in Koblenz zuletzt im August 2024 entschieden, dass der Antrag einer Muslimin auf Befreiung vom Verhüllungsverbot beim Autofahren zu Recht abgelehnt worden ist.

Sendung: rbb24 Inforadio, 27.01.2025, 11:00 Uhr