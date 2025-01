Das Bayrische Staatsministerium habe im Zuge der Coronapandemie und dem Autofahren mit Masken sogar wörtlich mitgeteilt: "Das Tragen einer Maske (beim Autofahren) verdeckt zwar Nasen- und Mundpartie, lässt aber die Augen noch erkennen. Dies ist in der Regel ausreichend, um die Fahrer-Identität feststellen zu können." Der Anwalt Nancy A.s bietet dem Gericht unter anderem an, seine Mandantin zum Tragen eines Niqabs am Steuer zu verpflichten, auf dem ein fälschungssicherer QR-Code aufgedruckt ist. Das lehnte die 11. Kammer mit dem Hinweis ab, dass das kein sicherer Nachweis dafür wäre, dass die Klägerin darin stecke, denn ein Niqab könne gewechselt werden.

"Das Verhüllungsverbot gewährleiste eine effektive Verfolgung von Rechtsverstößen im Straßenverkehr", so das Verwaltungsgericht im Urteil am Montag. Wenn man nicht sicher sein könne, unerkannt Verkehrsverstöße begehen zu können, würden wegen der Gefahr, gefasst zu werden weniger geschehen.

So würden präventiv Leben und Gesundheit andere Verkehrsteilnehmer geschützt – ein in diesem Fall höher zu gewichtendes Grundrecht mit Verfassungsrang als die Einschränkung in der Religionsfreiheit der Klägerin, so das Gericht



Nancy A. will mit ihrer Klage, wenn es sein muss, bis zum Bundesverfassungsgericht gehen. Sie will Berufung einlegen gegen das Urteil beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin Brandenburg. Die OVGs in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben bereits in bisherigen Beschlüssen den Klagen anderer Frauen auf das Niqab-Tragen am Steuer nicht stattgegeben.



"Wir leben in einer offenen Gesellschaft und ich habe mich für diesen Weg entschieden," sagt Nancy A. "Ich will ein gottgefälliges Leben führen und dazu gehört, dass ich den Niqab tragen möchte. Ich fühle mich damit wohler. Die Menschen gehen respektvoller mit mir um und das genieße ich."